Mrs. GREEN APPLE「大みそかを彩れるように仕上げていきたい」紅白出場への意気込み＆会見は緊張した？

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。11月13日(月)の放送では、同日発表された大みそかに放送される『第74回NHK紅白歌合戦』への出場について、リスナーのメッセージを紹介し意気込みを伝えました。【リスナーのメッセージ:紅白出場おめでとうございます! ライブストリーミングで見ていましたが、幕が上がったときにミセスのみなさんが真ん中にいて、思わず泣いてしまいました。「何を歌うのかなぁ」とかいろいろ考えて、今から紅白が楽しみです! 本当におめでとうございます!】(17歳)3人:ありがとうございます!大森元貴 (Vo/Gt):いや~嬉しいですね!若井滉斗 (Gt):嬉しいね。大森:そうなんです。なんと僕たち! 12月31日にオンエアされます『第74回NHK紅白歌合戦』への出場が決定しました!藤澤涼架 (Key):やった~!!大森:やったね!!藤澤:子どものころから見ていた番組に、結成10周年目でついに出場です!藤澤:今日は記者会見に行ってきましたけれども、どうでした?大森:僕は意外と緊張しなかった!藤澤:どうして?大森:いや、楽しみというか喜びが勝って……緊張した?藤澤:てか、なんかびっくり……! もちろん、「出たいね」ってみんなで話してたけど。驚きとソワソワのほうが今日は強かったね。若井:確かにね。大森:若井どうでした?若井:もうブルブルだったね。やっぱ、あの紅白ならではの雰囲気というか……があったから。そこに自分たちが出場できるんだ、って実感が湧いてきてブルブルでした。大森:まだ1ヵ月半ぐらいありますけども。藤澤:そうだね。大森:大みそかを彩れるように、私たちも仕上げていきたいですね!若井・藤澤:はい!大森:感謝の気持ちでいっぱいなので、その思いを届けたいと思います。あらためて、みなさんのおかげです! ありがとうございます。若井・藤澤:ありがとうございます!