Sweet William、3年振りのソロ・アルバム『SONORAS』来春リリース

ビートメイカーのSweet Williamが、3年振りのソロ・アルバムとなる『SONORAS』を来春1月31日にリリースすることを発表した。
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また11月15日より、アルバム収録楽曲からブルックリン在住のラッパーKota the Friendとのコラボレーション楽曲「ME TIME」が先行配信された。ミニマル・メロウなSweet William のビートに、Kota the Friendの流れるような心地よいラップ、憂いを帯びたリリックが響く1曲に仕上がっている。
アルバム『SONORAS』は、全編インストゥルメンタル・ビートで構成された前作『Beat Theme』から約2年半を投じて制作された一枚。全13曲収録となる本作は、初共演を含む様々なアーティストとのコラボレーション楽曲と新録インストゥルメンタル楽曲で構成される。参加アーティスト、楽曲タイトルは近日公開される予定。
＜リリース情報＞
Sweet William, Kota the Friend
『ME TIME』
発売日：2023年11月15日
https://ssm.lnk.to/METIME
・Instagram：https://www.instagram.com/sweet_will_i_am
・YouTube：https://www.youtube.com/@sweetwilliam_artesonata/featured