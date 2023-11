12月13日にリリースされるBUCK-TICKのライブ映像作品「TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan」のジャケットデザインが公開された。

本作にはBUCK-TICKが昨年開催した全国ツアー「TOUR THE BEST 35th anniv.」から、東京・日本武道館で行われたファイナル公演の模様を収録。このツアーは昨年9月のメジャーデビュー35周年記念日にリリースされたコンセプトベストアルバム「CATALOGUE THE BEST 35th anniv.」を携えて開催されたもので、今回の映像作品には武道館で披露された全22曲が収録される。メンバー5人のライブ写真をあしらったジャケットデザインはアートディレクターの秋田和徳が手がけた。

この映像作品は完全生産限定盤と通常盤の2仕様でリリースされる。完全生産限定盤には「GUSTAVE」のマルチアングル映像が収録されることも新たに決定した。また各仕様の初回生産分には、メンバー5人のライブ写真を用いたフォトブックマーカーが封入されることも急遽決定。YouTubeでは本作のトレイラー映像も公開された。