Little Glee Monsterが、11月4日に早稲田大学の『早稲田祭2023』にて『学祭JACK2023 in WASEDA ARENA~Little Glee Monster ‐Sing Your Dreams!!!!!!‐~』に出演した。

ライブを終えたばかりの彼女らちに、初めて早稲田祭の感想や“第二章”から約1年の心境、さらには「もし同じ大学に通うなら?」の“IFトーク”、2023年の印象に残った出来事など話を聞いた。

