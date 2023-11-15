11月14日、都内で『ワコール「Team CW-X」発足イチローさんキャプテン就任記念発表会』が行われ、イチロー、フィッシャーズらが登場した。

（オススメ動画）
🎬イチロー、フィッシャーズに“スパルタな”ストレッチ指導⁉︎ 高校時代は体が硬かったことを明かす　『ワコール「Team CW-X」発足イチローさんキャプテン就任記念発表会』
https://youtu.be/oDQJUmKQm9Y

🎬イチロー、“もう1人の自分”に興味津々！一緒にバッティングフォームも披露　『ワコール「Team CW-X」発足イチローさんキャプテン就任記念発表会』
https://youtu.be/JlMKNLo2QzY

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