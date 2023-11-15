声優の早見沙織、小野賢章、内田真礼、 細谷佳正、堀内賢雄、井上喜久子、中村悠一、監督の吉原正行が12日、『駒田蒸留所へようこそ』公開記念舞台挨拶に登場した。

（オススメ動画）
🎬細谷佳正、小野賢章への愛が炸裂！早見沙織・内田真礼ら豪華声優陣が登場　『駒田蒸留所へようこそ』公開記念舞台挨拶
https://youtu.be/my25ydPgL84

🎬【両思い】早見沙織&内田真礼、お互いを褒め合い照れまくる！名言も飛び出すわちゃわちゃトーク　映画『駒田蒸留所へようこそ』インタビュー
https://youtu.be/FdvfGUVl_Ns

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