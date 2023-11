【鎌倉 グルメレポ】鎌倉明月 - 明月院通り入口にある、風情たっぷり…

散策時にホッと一息つける甘味処

北鎌倉駅から徒歩約6分、明月院通りの入り口に入ると左手に庭園のある和風の喫茶店「鎌倉明月」があります。

道路沿いにメニューや写真を見ることができるので、どんなものが食べられるのか入店前に確認できて親切です。どちらかというと甘味メニューが豊富で、食事をされたい方はきつね(又はたぬき)そば(又はうどん)、けんちんそば(又はうどん)など麺類の軽食から選ぶことができます。

店内中央には囲炉裏があり、昔ながらの日本家屋を体感することができます。席は囲炉裏を囲む形で他のお客さんと相席になる可能性がありますが、お客さんは囲炉裏席がお好きな方が多いようで、ほとんどの方がこの席に座っていました(テラス席などもあります)。

椅子は、石に座布団を乗せてあるのみという簡素なもので、それもまた風情があり素敵でした。

店内には焼き物が並んでいました。こちらの中からお好きなお茶碗を選んでお抹茶をいただくことができるようです。コーヒーを注文された他の方も、こちらの茶碗で提供されており斬新でした。

店主さんがお好きなのか、猫の写真や置物が並べられている一角がありました(店内に猫はいません)。他にも塩昆布やお茶の物販コーナーもあるので、店内を見てみてくださいね。

筆者が注文したのは、きつねそば(税込850円)です。お揚げやネギなどと一緒にいただくシンプルで美味しい一杯でした。量は少なめなので、ちょっと小腹が空いたとき、明月院の観光がてら立ち寄るのにおすすめです。

あんみつ(税込800円)もおすすめです。黒蜜をたっぷりとかけて、王道のあんみつを楽しむことができました。ポイントは、塩昆布がついてくること。結構しょっぱいので、北鎌倉散策で汗をかいた方が塩分補給するのにもってこいですよ。

麺類などの軽食よりも、甘味メニューはボリュームが多めなのでお腹いっぱい食べたい方は甘味をおすすめします。因みに2回目の来店時には、お抹茶がサービスでつくようです。北鎌倉に観光で来られた方、地元の方もぜひ足を運んでみてくださいね。

店舗紹介

【鎌倉明月】

■住所:〒247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内329■電話番号:0467-22-0934■営業時間:9:00~日没まで ※変更になる場合がありますので事前にご確認下さい。■定休日:雨天の日 ※事前にご確認下さい。■駐車場:なし

The post 【鎌倉 グルメレポ】鎌倉明月 - 明月院通り入口にある、風情たっぷりの甘味処。うどんやそばの軽食も。散策に疲れたらホッと一息つこう first appeared on 湘南人.