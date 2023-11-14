【放送予定】アジアプロ野球チャンピオンシップ2023　テレビ番組表・ネッ…

アジチャン2023　最新情報
 

 
　「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ2023」が11月16日～19日まで東京ドームで行われる。日本、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、韓国の4か国がアジア野球の頂点をかけて戦う。ここでは「侍ジャパン野球日本代表」のテレビ放送予定、インターネット・ライブ配信情報など無料視聴方法をまとめた。

 

 





11月16日（木）19時～

チャイニーズ・タイペイ　ー　日本
テレビ
＜地上波＞
未定
 
＜BS＞
未定
 
インターネット配信
Prime Video



11月17日（金）19時～

日本　ー　韓国
テレビ
＜地上波＞
テレビ朝日
 
＜BS＞
BS朝日
 
インターネット配信
Prime Video


 

 



11月18日（土）12時～

オーストラリア　ー　日本
テレビ
＜地上波＞
テレビ朝日
 
＜BS＞
BS朝日
 
インターネット配信
Prime Video


11月19日（日）

3位決定戦　11時～
テレビ
＜地上波＞
未定
 
＜BS＞
未定
 
インターネット配信
Prime Video


決勝戦　18時～
テレビ
＜地上波＞
TBS
 
＜BS＞
BS TBS
 
インターネット配信
Prime Video


 



 

 
【了】