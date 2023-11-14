【放送予定】アジアプロ野球チャンピオンシップ2023　テレビ番組表・ネッ…

アジチャン2023 最新情報
「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ2023」が11月16日～19日まで東京ドームで行われる。日本、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、韓国の4か国がアジア野球の頂点をかけて戦う。ここでは「侍ジャパン野球日本代表」のテレビ放送予定、インターネット・ライブ配信情報など無料視聴方法をまとめた。
11月16日（木）19時～
チャイニーズ・タイペイ ー 日本
テレビ
＜地上波＞
未定
＜BS＞
未定
インターネット配信
Prime Video
11月17日（金）19時～
日本 ー 韓国
テレビ
＜地上波＞
テレビ朝日
＜BS＞
BS朝日
インターネット配信
Prime Video
11月18日（土）12時～
オーストラリア ー 日本
テレビ
＜地上波＞
テレビ朝日
＜BS＞
BS朝日
インターネット配信
Prime Video
11月19日（日）
3位決定戦 11時～
テレビ
＜地上波＞
未定
＜BS＞
未定
インターネット配信
Prime Video
決勝戦 18時～
テレビ
＜地上波＞
TBS
＜BS＞
BS TBS
インターネット配信
Prime Video
【了】