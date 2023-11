「私に“かまってほしい”友達がしんどい」10代の相談 縁を切らないための距離感を考える

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月13日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、友人関係に悩む16歳の女性リスナーと電話をつなぎ相談に乗りました。そのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜の授業は、「掲示板逆電」! このSCHOOL OF LOCK! が開校した2005年から一番大切にしている授業です。悩んでいること、愚痴、「めっちゃ寒くて学校に行きたくないな」、「今日、いいことがあったよ!」など、生徒(リスナー)の君の今の声を聞かせてほしい。学校掲示板は、この学校に通うみんなの教室です。今日もみんなと話をしていきます。このリスナーは、現在高校2年生です。2、3年仲良くしている友達の苦手な部分に気づき、今後の付き合い方を悩んでいるとのことです。こもり校長:仲良くしている友達の嫌なところが目に付いちゃって、あまり関わりたくない……。2、3年仲良くしているということは、高校に入ってから知り合ったの?リスナー:中2、中3あたりからです。こもり校長:友達とは何が合わないのかな? 行動? 言動? 性格?リスナー:性格はもともと真逆な感じで、夏休みぐらいからトラブルが何回かあったんです。COCO教頭:どういうトラブルがあったの?リスナー:(いままでは)長期休みがあっても、その子と電話したりしていたんですけど、今年の夏休みはオープンキャンパスとか補習とかで忙しくてできなかったんです。そのせいで、SNSで「かまって」と言われてしまって。こもり校長:なるほどね。向こうからの“want”がすごくて、受け止めきれないなと。リスナー:はい。こもり校長:それは、「一時的に受け付けない」のか「今後もやっていけなさそう」なのか……?リスナー:夏休みが終わっても、トラブルとかケンカとかあったので……今はちょっとう~んみたいな。こもり校長:そうか……「2度としゃべりません、遊びません」という線を引く必要はないと思うけど、俺は距離をとってもいいと思うよ。今はそういうタイミングなんじゃないかな。COCO教頭:うん……。こもり校長:今は友達が嫌に見えているかもしれないけど、もしかしたら逆になることもあるわけじゃん。友達のほうが、「今は合わないな」と思うターンが来るかもしれないし。リスナー:はい。こもり校長:そうなったときに……“一発アウト”な考えの友達ってしんどいじゃん。なので、今は一緒にいたらストレスになるとか、トラブルを起こしちゃうなと思うのなら、相手を思う意味でも距離をとったほうがいいよね。相手とのほどよい距離感を探したらいいんじゃないかな。リスナー:なるほど……。こもり校長:例えば、SNSをあまり見ないようにするとか、非表示にするとかも1個の手かもしれない。(もう1人加えて)3人で遊ぶ、とかね。縁を切らないために、そういう方法がいいのかなって思うよ。リスナー:はい。それがいいのかな……?こもり校長:別にバッツリ切りたいわけじゃないんでしょ?リスナー:はい。こもり校長:そこが厄介でもあるんだけどね(笑)。「明日から会いたくありません!」のほうが楽なのかもしれないけど……人間関係って相当面倒くさいから(笑)。COCO教頭:そうなんだよ(笑)。リスナー:(笑)。こもり校長:だからこそ「面倒くさい」で諦めないために、「どうしようか……?」といっぱい考えたらいいと思う。明日解決するようなことではないから、心地よく一緒にいられる距離感を探してみたらいいんじゃない? 明日も会う子だからこそね、難しいとは思うけど。COCO教頭:うん。こもり校長:また、耐えられないことがあったり言いたいことがあったら、言ってきてよ!リスナー:はい! ありがとうございます!こもり校長:これからも、話していこうな!このほかには……・「ずっと別室登校をしていて、最近教室にも行けるようになって楽しかったのですが、体調が悪くて休みがちになっています」という15歳・「完璧主義をやめたいです。小学校から高校までオール5で、大学でもレポートや課題に頑張って取り組んでいるのですが、完璧を求めると休憩する時間もなく、友達のように要領よくできないのが苦しいです」という18歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/