SUPER BEAVER「父親の影響で」「姉の助言で」それぞれの楽器との出会い＆ギター初心者へのアドバイス

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。11月10日(金)の放送では、リスナーから届いた音楽に関する質問に回答しました。楽器との出会いや、ギターの練習方法についてのコメントを紹介します。上杉研太(Ba.):今日はいきなり……こんな企画をやっちゃおうと思います!『質問ビーバー! 音楽編!!』。ビーバー掲示板に届いている楽器について、歌について、作詞作曲……とにかく僕が書き込みを読んでいきます!自分はアコースティックギターを持っています。けど上手く練習ができません。休日などに弾いているんですけど、何から練習すればいいかわかりません。アドバイスください!また柳沢さんと上杉さんと藤原さんの楽器との出会いが知りたいです! 渋谷さんは何か楽器をやっていますか?(13歳)4人:ありがとう~!渋谷龍太(Vo.):13歳で楽器に出会って……しかも、俺たちに質問までくれてるわけだから、とても嬉しいなと思います。柳沢さん、上杉さん、藤原さん、楽器との出会いはいつなんですか?柳沢亮太(Gt.):父親もギターを弾いていて……そういう意味では身近にあったものではあるんだけど、意識したという意味で言うと小学校5年生ぐらいのときかな?上杉:私は中学校3年生のときに「バンドやろうかな~」となって、楽器を買いに行こうと思ったら……姉がいるんだけど、「ギターとベースどっちがいいかな?」って言ったら、「なんかわかんないけど、あんたはベース!」って言ったからベースを買いました!柳沢:運命だね(笑)。藤原"35才"広明(Dr.):僕は小学生のころ、野球少年だったんですけど……小学5年生ぐらいのときに、近所の練習場の駒沢公園でドラムを叩いている人がいたんですよ。その路上ライブを見て「やろう!」と思ったので、小5ぐらいですかね?上杉:早いですね~。渋谷:ちなみに、『渋谷さんは何か楽器やってますか?』と……私は全部できます!藤原:嘘つくな!上杉:すごいじゃん(笑)。渋谷:嘘です! ギター弾いたり、ステージの上ではタンバリン叩いたりしますよ(笑)。上杉:マラカスだってできるんだから渋谷:できます、できます!渋谷:『何から練習すればいいかわかりません』ということだけど、何からやったらいいかっていうのはある?柳沢:アコースティックギターを弾くってことは、何か曲を弾けるようになりたいってことじゃない?渋谷:そうだね。柳沢:最初はドレミファソラシドを覚えたりするんだけど、あれって曲に使わないのよ。そういう意味で言うと、"コード"って呼ばれる和音……『C』とか『D』ってアルファベットの名前がついているんだけど、それを覚えていくことかな。歌には伴奏がついていたりするので、その"コード"を練習することが曲を演奏することの第1歩になるんじゃないかなって思いますね。渋谷:これ、めちゃくちゃありがたいんじゃない!? 俺がもしも楽器をやっていて、「最初に何しよう」ってなってこれを聞いてたら、「そうだな!」って思うもん。柳沢:ちなみに、"コード"って名前だけ見てもわからないんだけど、"タブ譜"と呼ばれるものがあって。『何弦のここの部分を何指で押さえてください』って書いてある譜面があるから。弾きたい楽曲のタブ譜を探してみると、すごくスムーズに練習できると思います。3人:いいですね~!番組名:SCHOOL OF LOCK!
放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55