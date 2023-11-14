株式会社NPBエンタープライズは14日、野球日本代表、侍ジャパン社会人代表の出場選手が決定したと発表した。
今夏の都市対抗で優勝を果たしたトヨタ自動車からは嘉陽宗一郎投手、渕上佳輝投手、逢澤崚介外野手が選出された。24名の代表選手は台湾（台北・台中）で12月3日~10日に開催される「第30回BFAアジア選手権」に出場する。大会概要、選手一覧は下記の通り。
大 会 名 :第30回 BFAアジア選手権
期 間 :2023年12月3日(日)~12月10日(日)
開 催 地 :台湾(台北・台中) 出場する国と地域:グループA 台湾、韓国、香港、パレスチナ
グループB 日本、フィリピン、パキスタン、タイ
【グループ B】
12月4日(月)vs パキスタン 19時30分~ 12月5日(火)vs タイ 19時30分~ 12月6日(水)vs フィリピン 19時30分~
【スーパーラウンド】
12 月 8 日(金)~9 日(土)
【3 位決定戦・決勝戦】 12月10日(日)
※試合開始時間は日本時間(台湾:時差-1 時間)
・投手
片山楽生
加藤三範
渕上佳輝
鈴木大貴
藤村哲之
工藤稜太
嘉陽宗一郎
秋山翔
・捕手
南木寿也
城野達哉
辻本勇樹
・内野手
相羽寬太
矢野幸耶
大西蓮
百目鬼浩太
中川拓紀
中村迅
丸山壮史
・外野手
橋本典之
向山基生
逢澤崚介
鈴木聖歩
猪原隆雅
平野友都