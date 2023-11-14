許斐剛原作によるミュージカル「テニスの王子様」のシリーズ20周年を記念し、ミュージカル「テニスの王子様」4thシーズンとミュージカル「新テニスの王子様」のLINEスタンプが、本日11月14日にLINE STOREで配信開始された。

ミュージカル「テニスの王子様」4thシーズン、ミュージカル「新テニスの王子様」のLINEスタンプには、1セット40個をラインナップ。今牧輝琉演じる越前リョーマの「まだまだだね」など、出演キャストがさまざまなセリフでトークを盛り上げる。購入には1セット税込250円、もしくは100LINEコインが必要となる。

ミュージカル「テニスの王子様」LINEスタンプ登場キャラクター

青学（せいがく）

越前リョーマ：今牧輝琉

手塚国光：山田健登

大石秀一郎：原貴和

菊丸英二：富本惣昭

不二周助：持田悠生

乾貞治：塩田一期

河村隆：大友海

海堂薫：岩崎悠雅

桃城武：寶珠山駿

堀尾聡：りょうた

加藤勝郎：戸塚世那

水野カツオ：市川愛大

池田雅也：大野紘幸

不動峰

橘桔平：熊沢学

神尾アキラ：毎熊宏介

伊武深司：土屋直武

石田鉄：柊太朗

桜井雅也：深澤悠斗

内村京介：菊池颯人

森辰徳：Rayshy

聖ルドルフ

赤澤吉朗：奥村等士

金田一郎：二宮来夢

観月はじめ：三井淳平

柳沢慎也：久保侑大

木更津淳：緑川青真

野村拓也：八重澤就土

不二裕太：石原月斗

山吹

南健太郎：桑原勝

東方雅美：灰塚宗史

千石清純：TAISEI

亜久津仁：益永拓弥

新渡米稲吉：松原凜

喜多一馬：内野楓斗

室町十次：寺島レオン

壇太一：橋本悠希

氷帝

跡部景吾：高橋怜也

忍足侑士：草地稜之

向日岳人：小辻庵

宍戸亮：広井雄士

鳳長太郎：明石陸

芥川慈郎：横山賀三

滝萩之介：中田凌多

樺地崇弘：栗原樹

日吉若：酒寄楓太

六角

葵剣太郎：宮脇優

佐伯虎次郎：松永有紘

樹希彦：森下紫温

黒羽春風：桐田伶音

天根ヒカル：栗原航大

木更津亮：岸本舜生

首藤聡：中嶋健

オジイ：うじすけ

緑山

季楽靖幸：HARUKI

井上守：北代高士

越前南次郎：中河内雅貴

※赤澤吉朗の吉は土に口が正式表記。

ミュージカル「新テニスの王子様」LINEスタンプ登場キャラクター

中学選抜メンバー

不二周助：持田悠生

桃城武：寶珠山駿

橘桔平：熊沢学

千歳千里：松島博毅

亜久津仁：益永拓弥

跡部景吾：高橋怜也

幸村精市：藤田浩太朗

真田弦一郎：吉田共朗

柳蓮二：梶田拓希

仁王雅治：蔵田尚樹

丸井ブン太：川本光貴

木手永四朗：長塚拓海

切原赤也：前田隆太朗

白石蔵ノ介：武本悠佑

遠山金太郎：平松來馬

リリアデント蔵兎座：新谷デイビッド

U-17（アンダーセブンティーン）選抜メンバー

平等院鳳凰：佐々木崇

平等院鳳凰：藤田玲（特別出演）

種ヶ島修二：秋沢健太朗

デューク渡邊：大久保圭介

越前リョーガ：井澤勇貴

徳川カズヤ：小野健斗

鬼十次郎：岡本悠紀

入江奏多：相葉裕樹

入江奏多：泰江和明

大曲竜次：畠山遼

君島育斗：樫澤優太

遠野篤京：輝馬

君島育斗：星乃勇太

越知月光：楚南慧

毛利寿三郎：丸山龍星

中河内外道：チャンヘ

大和祐大：松島勇之介

都忍：鈴木凌平

松平親彦：田内季宇

鈴木惷：高橋駿一

鷲尾一茶：YUKI

黒部由起夫：村上幸平

齋藤至：和泉宗兵

柘植竜二：進藤学

三船入道：岸祐二

越前南次郎：松山鷹志

ドイツ代表

ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク：ザック・コバヤシ

Q・P役：パース・ナクン

ミハエル・ビスマルク：バーンズ勇気

エルマー・ジークフリート：チャーリー

A・フランケンシュタイナー：JAY

手塚国光：山田健登

フランス代表

トリスタン・バルド－：鮎川太陽

ティモテ・モロー：ジェレミー・クロディス

オジュワール・ドロン：才川コージ

プランス・ルドヴィック・シャルダール：DION

エドガー・ドラクロワ：ロマ・トニオロ

ジョナタン・サン・ジョルジュ：胡凛ウィリアムズ

アメリカ代表

越前リョーマ：今牧輝琉

ラルフ・ラインハート：ルーク・ヨウスケ・クロフォード

ドゥドゥ・オバンドゥー：ジョエル・ショウヘイ

キコ・バレンティン：乃本セイラ