前人未到の偉業を成し遂げた藤井聡太八冠が10月13日、師匠の杉本昌隆八段と共に凱旋記者会見を行った。会見では内閣総理大臣顕彰が授与される事も話題にのぼり、お祝いムードの和やかな雰囲気でトークが繰り広げられた。
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