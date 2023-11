Chilli Beans.が12月13日にリリースする2ndフルアルバム「Welcome to My Castle」の詳細が発表された。

本作は「お城に招待する」というコンセプトの、Chilli Beans.にとって初のコンセプトアルバム。テレビアニメ「ONE PIECE」のエンディングテーマ「Raise」、テレビドラマ「時をかけるな、恋人たち」の主題歌「I like you」を含む全13曲入りで、このうち9曲がアルバムのために書き下ろされた。ジャケットには鳴尾仁希がアートディレクションを手がけ、フォトグラファーのMiss Beanが撮影した写真が使用されている。

商品仕様はフォトブックとBlu-ray / DVD付きの初回限定盤、CDのみの通常盤の3形態。Blu-rayおよびDVDには「OFF BEANS. 遅れてきた夏休み 2023」と題し、メンバーが突然できた1日の夏休みを過ごす映像が収録される。またアルバムには2024年1月14日に都内で行われる購入者限定イベントの抽選応募用シリアルコードが封入される。

さらに本日、アルバムのイメージで撮り下ろされたChilli Beans.の新ビジュアルが公開された。

Chilli Beans.「Welcome to My Castle」収録内容

CD

01. Intro

02. Hello bad boy

03. Welcome

04. aaa

05. My life is saikooo

06. doll

07. stressed

08. you n me

09. wonderland

10. 105☻

11. Raise

12. spark

13. I like you

初回限定盤Blu-ray / DVD

・OFF BEANS. 遅れてきた夏休み 2023