Ado、藤井風、YOASOBI、King Gnu…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（11月11日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。11月11日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した"全国NO.1 FMヒットチャート"TOP10(11月11日(土)付)を発表しました。初登場! 学生時代からラジオが好きだったaikoさんが書き下ろした楽曲。もともと2011年にリリースにされたベストアルバム『まとめI』『まとめⅡ』初回限定仕様盤の特典DISCに収録されていた楽曲ですが、11月3日(金・祝)に配信リリースされました。ランキング圏外から再登場! 12会場をめぐるファンクラブツアー「Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR "The White Lounge"」が12月20日(水)から開催されます。先週の12位から4ランクアップ↑ 先日ファイナルを迎えた全国ツアー「AIMYON TOUR 2023 マジカル・バスルーム Additional Show」から、同曲のライブ映像が公式YouTubeで公開されました。ランキング圏外から再登場! 11月29日(水)には、同曲も収録したニューアルバム『THE GREATEST UNKNOWN』がリリースされます。初登場! 沖縄県で生まれ、幼少期をアメリカ、スイスで過ごしたシンガーソングライター。同曲は、現在放送中のドラマ「たとえあなたを忘れても」(ABCテレビ・テレビ朝日系)の主題歌です。初登場! 日本人と韓国人のメンバーが所属するグローバルボーイズグループ。10月8日(日)に配信リリースされたプレデビュー曲です。ランキング圏外から再登場! YOASOBIは、6日(月)と7日(火)に東京ドームで開催されたCOLDPLAY(コールドプレイ)来日公演「MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR」にゲスト出演。同曲で大いに盛り上げました!先週の1位から2ランクダウン↓ 11月4日(土)からアリーナツアー「2023 INI 2ND ARENA LIVE TOUR[READY TO POP!]」が開催されたINI。ライブ中には、2024年2月24日(土)、25日(日)に京セラドーム大阪で追加公演がおこなわれることが、メンバーにもサプライズで発表されました!先週と変わらず第2位! UNIVERSAL MUSIC JAPAN公式YouTubeチャンネルに、同曲が主題歌のドラマ「いちばんすきな花」(フジテレビ系)とコラボレーションしたスペシャル・ムービーが公開! ドラマの名シーンと、主題歌を1度に楽しめる映像になっています。そして、今週の第1位は……?先週の3位から2ランクアップ↑ 先日、Adoさんがアイドルのプロデューサーを務めることが発表されました!オーディションの応募は、11月20日(月)23時59分まで受け付けています。――番組ではほかにも、ゲストパートにTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE のRIKUさん、与那嶺瑠唯(よなみね・るい)さんが登場。11月8日(水)リリースのシングル「片隅」のお話などを伺いました。