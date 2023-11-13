アニメ「プリキュア」シリーズのライブイベント「全プリキュア 20th Anniversary LIVE!」のメインビジュアルが公開された。

メインビジュアルには、「ふたりはプリキュア」からキュアブラックとキュアホワイト、最新作「ひろがるスカイ！プリキュア」から、キュアスカイとキュアプリズムが、マイクを持って中央のステージに登場。「みんなに響け！わたしたちの主題歌（うた）！」というキャッチコピーが添えられた。

併せて11月17日10時から12月3日23時59分まで、ローソンチケットで第3回となるプレリクエスト先行を行うことが明らかに。詳細はライブイベントの公式サイトをチェックしよう。

2024年1月20日、21日に神奈川・横浜アリーナで開催される「全プリキュア 20th Anniversary LIVE!」は、「プリキュア」シリーズの20周年を記念したライブイベント。夜公演となる「Premium Night DAY1」「DAY2」には、これまで「プリキュア」シリーズでオープニングやエンディングを担当したシンガー全18人と、キャスト39人に加え、77人の全プリキュアの総勢134人が出演し、「DAY1」と「DAY2」でフィーチャーするシリーズを変えたライブ、完全オリジナルシナリオの朗読劇などを展開する。

「全プリキュア 20th Anniversary LIVE!」

日時：2024年1月20日（土）、22日（日）

会場：神奈川県 横浜アリーナ

20日夜公演「Premium Night DAY1」出演者

歌手：五條真由美、うちやえゆか、工藤真由、宮本佳那子、茂家瑞季、林ももこ、池田彩、黒沢ともよ、吉田仁美、仲谷明香、礒部花凜、北川理恵、駒形友梨、Machico、吉武千颯、佐々木李子、後本萌葉、石井あみ

声優：本名陽子、ゆかな、樹元オリエ、榎本温子、三瓶由布子、生天目仁美、中島愛、嶋村侑、高橋李依、ファイルーズあい、花守ゆみり、石川由依、瀬戸麻沙美、日高里菜、菱川花菜、清水理沙、井口裕香、茅野愛衣、関根明良、加隈亜衣、村瀬歩、七瀬彩夏、古賀葵

21日昼公演「大集合！夢のメモリアルステージショー」出演者

歌手：五條真由美、うちやえゆか、工藤真由、宮本佳那子、茂家瑞季、林ももこ、池田彩、黒沢ともよ、吉田仁美、仲谷明香、礒部花凜、北川理恵、駒形友梨、Machico、吉武千颯、佐々木李子、後本萌葉、石井あみ

21日夜公演「Premium Night DAY2」出演者

歌手：五條真由美、うちやえゆか、工藤真由、宮本佳那子、茂家瑞季、林ももこ、池田彩、黒沢ともよ、吉田仁美、仲谷明香、礒部花凜、北川理恵、駒形友梨、Machico、吉武千颯、佐々木李子、後本萌葉、石井あみ

声優：本名陽子、ゆかな、沖佳苗、水樹奈々、水沢史絵、小清水亜美、福圓美里、美山加恋、引坂理絵、成瀬瑛美、小原好美、安野希世乃、小松未可子、上坂すみれ、悠木碧、依田菜津、河野ひより、三森すずこ、関根明良、加隈亜衣、村瀬歩、七瀬彩夏、古賀葵

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