12月2日に韓国のインスパイアアリーナで行われるK-POPアワード「MMA2023（メロンミュージックアワード）」の出演アーティスト第2弾として、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZEの参加が決定した。
第1弾で発表されたNCT DREAMに続き、今回は3組の出演が明らかに。ABEMAでは、このアワードの模様が国内独占、全編無料で生中継される。
また本日11月13日に、「MMA」の日本でのYouTube公式チャンネルと、TikTok公式アカウントが開設された。このチャンネルおよびアカウントでは、BTSやTWICE、IVEなど、K-POPの歴史を築いてきたアーティストたちの「MMA」でのパフォーマンス映像が順次公開される。
「MMA2023」（The 15th Melon Music Awards）
放送日時：2023年12月2日（土）17:00～
字幕版
放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル
放送URL： https://abema.tv/channels/special-plus/slots/FJMiFtqhhShvpP
通訳版
放送チャンネル：ABEMA SPECIAL3チャンネル
放送URL： https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/FJMiFasTNRCxG7