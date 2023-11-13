12月31日に放送される「第74回NHK紅白歌合戦」の出場歌手が発表された。
今回発表された出場歌手は紅組22組、白組22組の計44組。紅組では新しい学校のリーダーズ、Ado、ano、伊藤蘭、MISAMO、白組では大泉洋、キタニタツヤ、すとぷり、Stray Kids、SEVENTEEN、10-FEET、MAN WITH A MISSION、Mrs. GREEN APPLEが初出場を果たす。
東京・NHKホールで行われた出場歌手発表の会見には、初出場のアーティストからano、伊藤蘭、MISAMO、大泉洋、キタニタツヤ、Stray Kids、MAN WITH A MISSION、Mrs. GREEN APPLEが参加した。
今年の「紅白歌合戦」のテーマは「ボーダレス－超えてつながる大みそか－」。司会は有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナウンサーの4名が務める。
第74回NHK紅白歌合戦 出場歌手（五十音順・カッコ内は出場回数）
紅組
あいみょん（5）
新しい学校のリーダーズ（初）
Ado（初）
ano（初）
石川さゆり（46）
伊藤蘭（初）
坂本冬美（35）
櫻坂46（3）
椎名林檎（8）
JUJU（2）
Superfly（7）
天童よしみ（28）
NiziU（4）
乃木坂46（9）
Perfume（16）
MISIA（8）
MISAMO（初）
水森かおり（21）
milet（4）
YOASOBI（3）
緑黄色社会（2）
LE SSERAFIM（2）
白組
エレファントカシマシ（2）
大泉洋（初）
Official髭男dism（4）
キタニタツヤ（初）
郷ひろみ（36）
さだまさし（22）
JO1（2）
純烈（6）
鈴木雅之（6）
すとぷり（初）
Stray Kids（初）
SEVENTEEN（初）
10-FEET（初）
BE:FIRST（2）
福山雅治（16）
藤井フミヤ（6）
星野源（9）
MAN WITH A MISSION（初）
Mrs. GREEN APPLE（初）
三山ひろし（9）
山内惠介（9）
ゆず（14）
NHK総合ほか「第74回NHK紅白歌合戦」
2023年12月31日（日）19:20～23:45
※BSプレミアム4K、BS8K、ラジオ第1でも放送
※中断ニュースあり
※記事初出時、放送時間の一部に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。