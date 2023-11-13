楽天は13日、2024年度のコーチングスタッフを発表した。
来季から指揮をとる今江敏晃監督新体制では、渡辺直人コーチがヘッドコーチを務め、今季までファームを担当していた川島慶三打撃コーチ、岡田幸文外野守備走塁コーチが一軍担当となる。
また、新たに横尾俊建氏が二軍打撃コーチ、奥村展征氏が二軍内野守備走塁コーチ、真喜志康永氏が育成総合コーチ、鷹野史寿氏が育成コーチに就任する。
▼ 2024年度楽天コーチングスタッフ
【一軍】
98 今江敏晃：監督
74 渡辺直人：ヘッドコーチ
93 後藤武敏：打撃コーチ
89 川島慶三：打撃コーチ
83 永井 怜：投手コーチ
81 青山浩二：投手コーチ
82 的場直樹：バッテリーコーチ
86 塩川達也：内野守備走塁コーチ
76 岡田幸文:外野守備走塁コーチ
【二軍】
88 三木 肇：監督
84 雄 平：打撃コーチ
95 横尾俊建：打撃コーチ
80 石井 貴：投手コーチ
75 小山伸一郎：投手コーチ
91 久保裕也：投手コーチ
96 田中雅彦：バッテリーコーチ
92 奥村：内野守備走塁コーチ
85 牧田明久：外野守備走塁コーチ
87 真喜志康永：育成総合コーチ
90 鷹野史寿：育成コーチ