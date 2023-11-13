記者会見する今江新監督(C)Kyodo News

　楽天は13日、2024年度のコーチングスタッフを発表した。

　来季から指揮をとる今江敏晃監督新体制では、渡辺直人コーチがヘッドコーチを務め、今季までファームを担当していた川島慶三打撃コーチ、岡田幸文外野守備走塁コーチが一軍担当となる。

　また、新たに横尾俊建氏が二軍打撃コーチ、奥村展征氏が二軍内野守備走塁コーチ、真喜志康永氏が育成総合コーチ、鷹野史寿氏が育成コーチに就任する。

▼ 2024年度楽天コーチングスタッフ

【一軍】

98 今江敏晃：監督

74 渡辺直人：ヘッドコーチ

93 後藤武敏：打撃コーチ

89 川島慶三：打撃コーチ

83 永井　怜：投手コーチ

81 青山浩二：投手コーチ

82 的場直樹：バッテリーコーチ

86 塩川達也：内野守備走塁コーチ

76 岡田幸文:外野守備走塁コーチ

【二軍】

88 三木　肇：監督

84 雄　　平：打撃コーチ

95 横尾俊建：打撃コーチ

80 石井　貴：投手コーチ

75 小山伸一郎：投手コーチ

91 久保裕也：投手コーチ

96 田中雅彦：バッテリーコーチ

92 奥村：内野守備走塁コーチ

85 牧田明久：外野守備走塁コーチ

87 真喜志康永：育成総合コーチ

90 鷹野史寿：育成コーチ