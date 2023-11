京都アニメーションによるファン感謝イベント「KYOANI MUSIC FESTIVAL ―トキメキのキセキ―」のDAY2が、本日11月12日に京都・ロームシアター京都のメインホールで開催され、アーティスト10組が出演した。

「涼宮ハルヒの憂鬱」SOS団がキレキレのダンスを披露、平野綾がファンの声援に涙

「涼宮ハルヒの憂鬱」からは、SOS団として涼宮ハルヒ役・平野綾、古泉一樹役・小野大輔、朝比奈みくる役・後藤邑子、長門有希役・茅原実里、キョン役・杉田智和の5人が登場。約4年ぶりに再集結されたSOS団を割れんばかりの歓声が迎える。息の合ったキレキレなダンスとともにエンディング主題歌「ハレ晴レユカイ」を熱唱すると、会場からは絶えずかけ声が響き渡りボルテージは最高潮に。MCではファンの熱い声援に平野らが涙する一幕もあった。

「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」TRUE&茅原実里のコラボステージ

「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」のステージでは、TVシリーズや劇場アニメの主題歌を担当したTRUEと茅原実里がコラボレート。2人は見つめ合いながらTRUEのシングル「Sincerely」に収録された「ふたりごと」をデュエットした。2人の美しいハーモニーに包まれる会場。彼女たちの歌声に応えるように、客席は「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」の世界を思わせる紫色のペンライトに染まった。

「響け!ユーフォニアム」ステージで観客が「DREAM SOLISTER」を大合唱

8月に最新作「特別編 響け!ユーフォニアム~アンサンブルコンテスト~」が劇場公開された「響け!ユーフォニアム」。ステージには再びTRUEが登場し、最新作の主題歌「アンサンブル」を歌い上げる。さらに、シリーズ1作目のオープニング主題歌「DREAM SOLISTER」でTRUEが「歌って!」と観客に合図を送ると会場に大合唱が響き渡った。MCでは来年4月放送予定のTVアニメ「響け!ユーフォニアム3」についても触れ、ファンの期待を集めた。

そのほか「Free!」劇伴メドレーは加藤達也&TEAM KATOTATSUが生バンドアレンジで楽曲を演奏。ダイナミックな生音に会場は大いに盛り上がる。さらに今年で10周年を迎えた「境界の彼方」や、Key作品より「Kanon」「AIR」「CLANNAD」など歴代作品のアーティストが続々登場し、大盛況の中DAY2は幕を閉じた。

「KYOANI MUSIC FESTIVAL ―トキメキのキセキ―」はStreaming+、ニコニコ生放送、ABEMA、Rakuten TVにて有料のアーカイブ配信を実施。去る11月11日に行われたDAY1の模様は11月25日23時59分まで、DAY2は11月26日23時59分まで視聴できる。

DAY2セットリスト

01.「アネモイ」eufonius(『空を見上げる少女の瞳に映る世界』OP テーマ)

02.「ユメミタソラ」相沢舞(『天上人とアクト人最後の戦い』ED テーマ)

03.「『Free!』劇伴メドレー」加藤達也(「Free!」シリーズ)

・Into the new world

・Join us!

・Rhythm of new sensation

・We could be free

・Never seen landscapes

・This fading blue

04.「WILL」TRUE(「劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン」主題歌)

05.「ふたりごと」TRUE&茅原実里(「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」)

06.「みちしるべ」茅原実里(「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」ED テーマ)

07.「境界の彼方」茅原実里(「境界の彼方」OP テーマ)

08.「会いたかった空」茅原実里(「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇」主題歌)

09.「Daisy」STEREO DIVE FOUNDATION(「境界の彼方」ED テーマ)

10.「アンサンブル」TRUE(「特別編 響け!ユーフォニアム~アンサンブルコンテスト~」主題歌)

11.「DREAM SOLISTER」TRUE(「響け!ユーフォニアム」OP テーマ)

12.「冒険でしょでしょ?」平野綾(「涼宮ハルヒの憂鬱」OP テーマ)

13.「ハレ晴レユカイ」SOS団(平野綾・茅原実里・後藤邑子・杉田智和・小野大輔)(「涼宮ハルヒの憂鬱」ED テーマ)

14.「鳥の詩」Lia(「AIR」OP テーマ)

15.「Farewell song」Lia(「AIR」ED テーマ)

16.「Last regrets」彩菜(「Kanon」OP テーマ)

17.「風の辿り着く場所」彩菜(「Kanon」ED テーマ)

18.「メグメル ~cuckool mix 2007~」eufonius(「CLANNAD」OP テーマ)

19.「時を刻む唄」Lia(「CLANNAD ~AFTER STORY~」OP テーマ)

20.「てとてとて」DAY2 出演アーティスト(「バジャのスタジオ ~バジャのみた海~」主題歌)

(c)2023 Kyoto Animation Co.,Ltd.