安部勇磨、自身初となる単独国内ツアーを東京・名古屋・京都で開催

安部勇磨が、自身初となる単独国内ツアーを東京、名古屋、京都で開催することを発表した。
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2014年にnever young beachのボーカル&ギターとして活動を開始した安部。2021年に自身のレーベル”Thaian Records”を立ち上げ、6月に自身初となるソロアルバム作品『Fantasia』を発表、2022年USレーベル"Temporal Drift”よりアナログレコードをリリースするなど活動の幅を広げている。
本ツアーではnever young beachやDYGLのメンバー、岡田拓郎など総勢7名によるバンド編成で巡演する。チケットは先行受付がスタートしている。
＜ライブ情報＞
安部勇磨｜Yuma Abe
Yuma Abe Tour 2024
2024年1月12日（金）青山 月見ル君想フ
出演：Yuma Abe （Band set）
時間：OPEN 19:00 / START 19:30
価格：全自由 ¥4500（税込）＋1drink
チケット
[ぴあ先行受付] 11月10日 19:00〜11月19日 23:59
https://w.pia.jp/t/yumaabe-tour2024/
[一般発売] 11月25日10:00〜（ぴあ、e+）
2024年1月25日（木）名古屋 TOKUZO
出演：Yuma Abe （Band set）
時間：OPEN 19:00 / START 19:30
価格：全自由 ¥4500（税込）＋1drink
チケット
[ぴあ先行受付] 11月10日 19:00〜11月19日 23:59
https://w.pia.jp/t/yumaabe-tour2024/
[一般発売] 11月25日10:00〜（ぴあ）
[会場WEB予約] 11月25日 12:00〜 https://www.tokuzo.com/
[会場電話予約] 11月25日 14:00〜 TEL：052-733-3709
2024年1月26日（金）京都 磔磔
出演：Yuma Abe （Band set）
時間：OPEN 19:00 / START 19:30
価格：全自由 ¥4500（税込）＋1drink
チケット
[ぴあ先行受付] 11月10日 19:00〜11月19日 23:59
https://w.pia.jp/t/yumaabe-tour2024/
[一般発売] 11月25日10:00〜（ぴあ、e+）
主催：Thaian Records / BAYON PRODUCTION
協力：（株）ムーンロマンティックス / TOKUZO / 磔磔
お問い合わせ：BAYON PRODUCTION info@bayon-p.com