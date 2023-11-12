安部勇磨、自身初となる単独国内ツアーを東京・名古屋・京都で開催

安部勇磨が、自身初となる単独国内ツアーを東京、名古屋、京都で開催することを発表した。

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2014年にnever young beachのボーカル&ギターとして活動を開始した安部。2021年に自身のレーベル”Thaian Records”を立ち上げ、6月に自身初となるソロアルバム作品『Fantasia』を発表、2022年USレーベル"Temporal Drift”よりアナログレコードをリリースするなど活動の幅を広げている。

本ツアーではnever young beachやDYGLのメンバー、岡田拓郎など総勢7名によるバンド編成で巡演する。チケットは先行受付がスタートしている。

＜ライブ情報＞

安部勇磨｜Yuma Abe

Yuma Abe Tour 2024

2024年1月12日（金）青山 月見ル君想フ

出演：Yuma Abe （Band set）

時間：OPEN 19:00 / START 19:30

価格：全自由 ¥4500（税込）＋1drink

チケット

[ぴあ先行受付] 11月10日 19:00〜11月19日 23:59

https://w.pia.jp/t/yumaabe-tour2024/

[一般発売] 11月25日10:00〜（ぴあ、e+）

2024年1月25日（木）名古屋 TOKUZO

出演：Yuma Abe （Band set）

時間：OPEN 19:00 / START 19:30

価格：全自由 ¥4500（税込）＋1drink

チケット

[ぴあ先行受付] 11月10日 19:00〜11月19日 23:59

https://w.pia.jp/t/yumaabe-tour2024/　

[一般発売] 11月25日10:00〜（ぴあ）

[会場WEB予約] 11月25日 12:00〜 https://www.tokuzo.com/

[会場電話予約] 11月25日 14:00〜 TEL：052-733-3709

2024年1月26日（金）京都 磔磔

出演：Yuma Abe （Band set）

時間：OPEN 19:00 / START 19:30

価格：全自由 ¥4500（税込）＋1drink

チケット

[ぴあ先行受付] 11月10日 19:00〜11月19日 23:59

https://w.pia.jp/t/yumaabe-tour2024/　

[一般発売] 11月25日10:00〜（ぴあ、e+）

主催：Thaian Records / BAYON PRODUCTION

協力：（株）ムーンロマンティックス / TOKUZO / 磔磔

お問い合わせ：BAYON PRODUCTION info@bayon-p.com

https://thaianrecords.com/335/