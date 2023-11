2023-24シーズンのWEリーグが開幕。第1節の5試合が11日から12日にかけて行われた。

今季からWEリーグに参入したセレッソ大阪ヤンマーレディースは、『ヨドコウ桜スタジアム』にジェフユナイテッド市原・千葉レディースを迎えた。拮抗した展開のなか、60分にC大阪が試合の均衡を破る。ピッチ中央で百濃実結香がプレスをかけて相手からボールを奪い、そのままペナルティエリア付近まで運ぶ。中央へと折り返し、これに合わせた矢形海優がチームのWEリーグ初ゴールを記録した。この1点を守り抜いたC大阪が、最高の船出

ジョルディ・フェロン新監督の下で王座奪還を目指すINAC神戸レオネッサは、ホームでアルビレックス新潟レディースと対戦。開始7分に田中美南が挙げたゴールを守り抜き、1-0で勝利した。

初優勝を目指す日テレ・東京ヴェルディベレーザは、ホームでAC長野パルセイロ・レディースと対戦。10分に右コーナーキックに村松智子が頭で合わせ、幸先よく先制する。1ん点リードで迎えた69分には、北村菜々美がスルーパスに抜け出して追加点をマーク。東京NBは75分に1点を返されたものの、84分に木下桃香が再びAC長野を突き放し、東京NBは3-1で勝利した。

上位進出を目指し積極的な補強を行なったマイナビ仙台レディースは、敵地でちふれASエルフェン埼玉と対戦。36分にコーナーキックの流れから、國武愛美が先制点を記録する。後半開始早々にフリーキックでEL埼玉に追いつかれたものの、74分に新加入のカーラ・バウティスタがPKを決めてマイ仙台が勝ち越す。85分には6シーズンぶりとなるマイ仙台復帰を果たした佐々木美和がダメ押しの3点目を挙げ、3-1で白星スタートを切った。

ノジマステラ神奈川相模原と大宮アルディージャVENTUSの一戦は、ホームのN相模原が前半から何度も決定機を作ったものの、相手GK望月ありさの好セーブや2度のクロスバー直撃でゴールを奪うことができない。すると83分、劣勢だった大宮Vが先制に成功。ゴール前のこぼれ球を船木里奈が押し込んだ。ワンチャンスをものにした大宮Vが、敵地で勝ち点「3」を掴んだ。

サンフレッチェ広島レジーナvs三菱重工浦和レッズレディースは、浦和のAFC女子クラブ選手権出場に伴い、12月20日(水)14時キックオフに延期となっている。

今節の結果と次節の対戦カードは以下の通り。

◆■WEリーグ第1節

▼11月11日(土)

ちふれASエルフェン埼玉 1-3 マイナビ仙台レディース

ノジマステラ神奈川相模原 0-1 大宮アルディージャVENTUS

INAC神戸レオネッサ 1-0 アルビレックス新潟レディース

▼11月12日(日)

セレッソ大阪ヤンマーレディース 1-0 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 3-1 AC長野パルセイロ・レディース

▼12月20日(水)

14:00 サンフレッチェ広島レジーナ vs 三菱重工浦和レッズレディース

◆■次節の対戦カード

▼11月18日(土)

12:10 マイ仙台 vs I神戸

13:00 千葉L vs 東京NB

14:00 浦和 vs EL埼玉

14:00 大宮V vs C大阪

14:00 AC長野 vs S広島R

▼11月19日(日)

13:00 新潟L vs N相模原