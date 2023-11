明治安田生命J3リーグ第35節が11日と12日に行われた。

2位の鹿児島ユナイテッドはFC琉球に0-2で敗戦。FC今治との“伊予決戦”を1-0で制した愛媛FCは鹿児島と勝ち点差「12」となり、3試合を残してJ3優勝および3年ぶりとなるJ2リーグ復帰が決定した。

カターレ富山は2位浮上のチャンスを生かせず、奈良クラブに0-2で敗戦。松本山雅FCも勝ち点「1」を積み上げるにとどまった。

最下位のギラヴァンツ北九州は、いわてグルージャ盛岡と対戦。開始8分で2点を奪うと、11分に岩手が退場者を出して数的有利の展開に。21分に1点を返されたものの、その後に4点を奪って6-1の快勝。北九州は9試合ぶりの白星を掴んだ。

ホームにFC大阪を迎えたSC相模原は、65分から81分にかけて怒涛のゴールラッシュでFC大阪を粉砕。この結果を受けて、北九州は最下位が決定。ヴァンラーレ八戸とのシーソーゲームを3-4で落としたテゲバジャーロ宮崎が19位へ転落した。

ただ、JFLではJ3ライセンスを保有していないHonda FCが優勝を決めており、J3の19位は残留が決まった。JFLで現在2位のソニー仙台FCにもJリーグ入会の意思はなく、北九州にはまだJ3残留の可能性は残されている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第35節

▼11月11日(土)

Y.S.C.C.横浜 0-1 アスルクラロ沼津

ギラヴァンツ北九州 6-1 いわてグルージャ盛岡

FC琉球 2-0 鹿児島ユナイテッドFC

愛媛FC 1-0 FC今治

▼11月12日(日)

福島ユナイテッドFC 1-1 松本山雅FC

ガイナーレ鳥取 2-3 AC長野パルセイロ

テゲバジャーロ宮崎 3-4 ヴァンラーレ八戸

SC相模原 5-0 FC大阪

カターレ富山 0-2 奈良クラブ

FC岐阜 1-0 カマタマーレ讃岐

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 愛媛(70/+14)

2位 鹿児島(58/+16)

3位 富山(56/+5)

4位 松本(53/+7)

5位 FC大阪(52/+6)

6位 奈良(51/+12)

7位 岐阜(51/+10)

8位 沼津(51/+4)

9位 今治(50/+8)

10位 鳥取(49/+3)

11位 八戸(49/0)

12位 YS横浜(48/-3)

13位 岩手(47/-3)

14位 長野(47/-8)

15位 琉球(42/-16)

16位 福島(40/-9)

17位 讃岐(40/-16)

18位 相模原(39/-3)

19位 宮崎(37/-15)

20位 北九州(27/-12)

◆■第36節の対戦カード

▼11月18日(土)

13:00 奈良 vs 相模原

14:00 松本 vs YS横浜

19:00 FC大阪 vs 宮崎

▼11月19日(日)

13:00 福島 vs 愛媛

13:00 鳥取 vs 琉球

13:00 今治 vs 鹿児島

14:00 八戸 vs 富山

14:00 岩手 vs 岐阜

14:00 長野 vs 北九州

14:00 沼津 vs 讃岐