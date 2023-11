MUCCがニューアルバム「Timeless」を12月28日にリリースする。

本作にはMUCCのアルバム再現ツアー「MUCC 25th Anniversary TOUR 『Timeless』」の会場限定シングルより6曲、同ツアーで再現されたアルバムの中から選ばれた4曲の再録バージョン、deadmanとのスプリットシングル「産声」に収録された「死の産声」、最新曲「Timeless」といった12曲を収録。会場限定シングルのうち1曲はリミックスバージョンとなる。なおMUCCの公式ファンクラブアプリ「朱ゥノ吐+」では、11月12日12:00に「特別特装盤(朱ゥノ吐+会員限定生産盤)」の予約受付がスタートする。

さらに本作のリリースにあわせてMUCCは12月に6カ所でインストアイベント「MUCCサンタからのプレゼント大お渡し会!」を開催。このイベントではサンタクロースに扮したメンバーから私物サインや直筆クリスマスカードがプレゼントされるほか、ファンとの握手やツーショット撮影が行われる。

また12月28日にはMUCCの結成25周年を記念したアニバーサリーブック「結成25周年記念スペシャルエディション『MUCC 不朽』」が発売される。本書には音楽誌「音楽と人」および増刊「PHY」に掲載された内容に加えて、メンバーの最新インタビューを掲載。2024年2月14日には、25周年イヤー前半の中から選ばれたライブ映像6本が収められた映像作品「MUCC ライヴ クロニクル5 25TH ANNIVERSARY上巻」が発売される。本作は「朱ゥノ吐+」会員限定の受注販売作品となり、12月1日に予約がスタートする。

MUCC「Timeless」収録曲

01. サイレン

02. G.G. -Timeless Ver.-

03. under the moonlight

04. 99

05. リブラ -Timeless Ver.-

06. 想 -so-

07. ガーベラ -Timeless Ver.-

08. 死の産声

09. 耀 -yo-

10. 路地裏 僕と君へ -Timeless Ver.-

11. Timeless

12. 空 -ku-(JaQwa Remix)

「Timeless」発売記念インストアイベント「MUCCサンタからのプレゼント大お渡し会!」

2023年12月2日(土)東京都 エンタバアキバ ※逹瑯参加

2023年12月3日(日)宮城県 タワーレコード仙台パルコ ※YUKKE参加

2023年12月9日(土)東京都 エンタバアキバ ※ミヤ参加

2023年12月10日(日)愛知県 名古屋fiveStars ※逹瑯参加

2023年12月15日(金)大阪府 タワーレコード梅田NU茶屋町店 ※ミヤ参加

2023年12月24日(日)東京都 エンタバアキバ ※YUKKE参加

MUCC「MUCC ライヴ クロニクル5 25TH ANNIVERSARY上巻」収録内容

・2022年5月4日「MUCC 結成記念日~Beginning of the 25th Anniversary~Special Acoustic in 味園ユニバース公演」

・2022年8月22日「MUCC TOUR 2022「新世界」~Beginning of the 25th Anniversary~京都KBSホール公演」

・2022年10月31日「MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」~是空・朽木の灯~ CLUB CITTA’公演」

・2022年11月5日「MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」~是空・朽木の灯~ 神戸 Harbor Studio公演」

・2022年12月14日「MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」~是空・朽木の灯~ KT Zepp Yokohama公演」

・2023年2月14日「MUCC 25th Anniversary Special Liveムック試験導入公演その5.暴れて、感じて、声出しOK。『咆哮』GORILLA HALL OSAKA公演」