アバンティーズのそらちぃことSoraが2024年2月14日にメジャーデビューEPをリリースする。

2022年9月にアバンティーズとしての活動を無期限休止することを発表していたSora。本日11月11日に開催した1stワンマンライブ「RE:verse」にて、未発表の新曲「Girl」を披露し、この曲も収録されるメジャーデビューEPをリリースすることを発表した。Soraは「コロナ禍でなかなかライブができない期間もありましたが、皆さんのおかげでやっとアーティストとして第一歩踏み出すことができました。メジャーデビュー1発目の楽曲をずっと大切にしてくれるとうれしいです!」とコメント。満員の会場から温かい拍手を浴びた。

「Sora 1st ONE-MAN LIVE “RE:verse”」2023年11月11日 Studio Freedom セットリスト

01. 球体

02. peace of cake

03. Noodle.

04. 1st session

05. lost fragrance

06. 火と雨

07. パレット

08. Girl

09. Utopia

10. 27

11. INAZUMA

12. so special feat. Kick a Show

13. egoist feat. YOSHIKI EZAKI

14. I Love feat. ROVIN

15. Have a good time