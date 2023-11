京都アニメーションによるファン感謝イベント「KYOANI MUSIC FESTIVAL ―トキメキのキセキ―」のDAY1が、本日11月11日に京都・ロームシアター京都のメインホールで開催され、計11組のアーティストが出演した。

「日常」のオープニング曲を担当したヒャダインのステージには、サプライズゲストとしてfhanaのtowanaが登場。ヒャダインのメジャーデビュー曲でもあり、前期オープニングの「ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C」が始まると、目まぐるしく切り替わる本編映像とともにライブは加速していく。MCではヒャダインが楽曲制作当時の思い出や、作品への思い入れをトーク。後期オープニング「ヒャダインのじょーじょーゆーじょー」では、「ワッショイ」の部分で観客から息ぴったりのコールが起こった。

「涼宮ハルヒの憂鬱」の振り返り映像が流れた後、真っ赤な衣装に見を包んだ平野綾がステージ上に。第26話の挿入歌「God knows...」のギターイントロが流れ出すと、会場のボルテージは一気に最高潮へ上る。ENOZによる演奏と平野の力強いボーカルが響きわたる中、会場はペンライトで真っ赤に染まった。

ライブは「Kanon」「AIR」「CLANNAD」と、Key作品の主題歌が続くクライマックスへ。ボルテージを上げ続けてきた会場はエモーショナルな空気に変わり、Lia、彩菜、eufoniusが叙情的な歌声を響かせる。Liaの「鳥の詩」では、イントロが流れた瞬間にどよめきが。観客席はホワイトとブルーのペンライトで埋め尽くされ、ペンライトを握る手は何度も高く掲げられた。

そのほかステージでは、京都アニメーションの原点となる「ムント」シリーズの楽曲や、最新作「つながりの一射」が今年放送された「ツルネ」シリーズのメドレーなどのパフォーマンスも。DAY1の様子は、11月26日までアーカイブ配信を実施中だ。

「第6回京都アニメーションファン感謝イべント KYOANI MUSIC FESTIVAL ―トキメキのキセキ―」

日時:2023年11月11日(土)、12日(日)

会場:京都府 ロームシアター京都 メインホール

DAY1

出演アーティスト

相沢舞、彩菜、下川みくに、丁、ヒャダイン、平野綾 with ENOZ、fhana、eufonius、横山克、ラックライフ、Lia

作品ラインナップ

「AIR」、「Kanon」、「CLANNAD」シリーズ、「小林さんちのメイドラゴン」シリーズ、「涼宮ハルヒの憂鬱」、「ツルネ」シリーズ、「日常」、「フルメタル・パニック」シリーズ、「ムント」シリーズ

セットリスト

01.「アネモイ」eufonius(「空を見上げる少女の瞳に映る世界」OPテーマ)

02.「ユメミタソラ」相沢舞(「天上人とアクト人 最後の戦い」EDテーマ)

03.「『ツルネ』劇伴メドレー」横山克(「ツルネ」シリーズ)

・Tsurune the Movie - The Sound of Origin

・Go Masaki!

・I Will Wait for You

・Eyes on the Target

・Fly Against the Wind

・Masaki in Accident

・Like a Flower

04.「Hand」ラックライフ(「劇場版ツルネ -はじまりの一射-」主題歌)

05.「℃」ラックライフ(「ツルネ -つながりの一射-」OPテーマ)

06.「ヒトミナカ」丁(「ツルネ -つながりの一射-」EDテーマ)

07.「愛のシュプリーム!」fhana(「小林さんちのメイドラゴンS」OPテーマ)

08.「青空のラプソディ」fhana(「小林さんちのメイドラゴン」OPテーマ)

09.「それが、愛でしょう」下川みくに(「フルメタル・パニック? ふもっふ」OPテーマ)

10.「南風」下川みくに(「フルメタル・パニック! The Second Raid」OPテーマ)

11.「ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C」ヒャダイン(「日常」OPテーマ)

12.「ヒャダインのじょーじょーゆーじょー」ヒャダイン(「日常」OPテーマ)

13.「God knows...」平野綾 with ENOZ(「涼宮ハルヒの憂鬱」挿入歌)

14.「Lost my music」平野綾 with ENOZ(「涼宮ハルヒの憂鬱」挿入歌)

15.「鳥の詩」Lia(「AIR」OPテーマ)

16.「Farewell song」Lia(「AIR」EDテーマ)

17.「Last regrets」彩菜(「Kanon」OPテーマ)

18.「風の辿り着く場所」彩菜(「Kanon」EDテーマ)

19.「メグメル ~cuckool mix 2007~」eufonius(「CLANNAD」OPテーマ)

20.「時を刻む唄」Lia(「CLANNAD AFTER STORY」OPテーマ)

21.「てとてとて」DAY1 出演アーティスト(「バジャのスタジオ ~バジャのみた海~」主題歌)

DAY2

出演アーティスト

相沢舞、彩菜、SOS団(平野綾、茅原実里、後藤邑子、杉田智和、小野大輔)、加藤達也、STEREO DIVE FOUNDATION、茅原実里、TRUE、平野綾、eufonius、Lia

作品ラインナップDAY2

「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」シリーズ、「AIR」、「Kanon」、「境界の彼方」シリーズ、「CLANNAD」シリーズ、「涼宮ハルヒの憂鬱」、「響け!ユーフォニアム」シリーズ、「Free!」シリーズ、「ムント」シリーズ

※fhanaのhとnの間のaはアキュートアクセント付きが正式表記。

