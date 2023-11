明治安田生命J1リーグ第32節の6試合が11日に行われた。

最下位の横浜FCは、敵地でサガン鳥栖と対戦。10分にユーリ・ララが先制点を挙げたものの、14分に追いつかれる。それでも前半アディショナルタイム7分、カプリーニのPK成功で勝ち越し、横浜FCは1点リードで後半へ。そして88分、右サイドをえぐった近藤友喜が巧みな個人技で相手GKとの一対一を制し、横浜FCは大きな3点目を獲得する。3-1で勝利した横浜FCは、2試合ぶりの白星で湘南との勝ち点差「2」を維持した。

横浜FCと勝ち点差「2」の湘南ベルマーレは、ホームに名古屋グランパスを迎えた。大橋祐紀の2ゴールで前半のうちに2点を奪うと、後半に1点を返されたものの、2-1の白星で4戦無敗となった。

横浜FCと勝ち点差「4」の柏レイソルは、鹿島アントラーズと敵地で対戦。77分にカウンターから細谷真大が先制点を挙げたものの、87分にPKで追いつかれ、1-1で引き分けた。

柏と湘南は勝ち点で並び、柏と横浜FCの勝ち点差は「2」に。次節、横浜FCと湘南は直接対決に臨み、柏は鳥栖と対戦する。

2024-25シーズンのAFCチャンピオンズリーグ出場権を獲得する可能性のある3位争いは、名古屋が手痛い3試合ぶりの黒星に。4位サンフレッチェ広島は北海道コンサドーレ札幌とスコアレスドローに終わり、3位浦和レッズにプレッシャーをかけることはできなかった。

11日に行われたJ1第32節の結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J1第32節

▼11月11日(土)

札幌 0-0 広島

湘南 2-1 名古屋

新潟 0-0 FC東京

鹿島 1-1 柏

G大阪 1-2 福岡

鳥栖 1-3 横浜FC

▼11月12日(日)

14:00 横浜FM vs C大阪

14:00 川崎F vs 京都

15:00 浦和 vs 神戸

◆■暫定順位表

1位 神戸(62/+28)

2位 横浜FM(60/+23)

3位 浦和(54/+15)

4位 広島(52/+10)

5位 名古屋(51/+6)

6位 鹿島(49/+11)

7位 C大阪(49/+9)

8位 福岡(48/-6)

9位 川崎F(43/+2)

10位 新潟(41/-5)

11位 FC東京(40/-3)

12位 鳥栖(37/-3)

13位 札幌(37/-5)

14位 G大阪(34/-19)

15位 京都(33/-8)

16位 柏(31/-14)

17位 湘南(31/-16)

18位 横浜FC(29/-25)

【画像】横浜FC、近藤友喜が勝利を手繰り寄せる個人技弾!