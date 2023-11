Saucy Dog石原慎也 野外フェスへの出演は「夕日が見える時間帯はエモい」しんどい時間帯もある!?

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。11月8日(水)の放送では、リスナーから届いたライブに関する質問に回答しました。石原:今夜は、こちらの授業をお届けします。「アーティストへの普通の疑問スペシャル」! 生徒(リスナー)が知っているようで知らないアーティストの本音や、みなさんから届いた質問に答えていきます。(この企画は)「これ、答えて大丈夫なのかな?」みたいなのも、今後出てくるんじゃないかって怖いんですよね……(笑)。【野外フェスには朝の明るい時間帯と夜の暗い時間帯がありますが、石原先生はどっちに出演するのが好きですか? トリとか気にせずに教えて!】(18歳)石原:これは、ぶっちゃけると……夕方! 夕日が見える時間帯っていうのは、やっぱりなんか……いわゆるエモい! 視覚的にもエモくなり得るっていうか、なんか簡単にエモを取り入れることができるということで(笑)。夕方、夕日が見える時間帯ってのは、結構ラッキーだなって思ったりするんじゃないかな? 俺だけじゃなくてね、そうかなと思います。まぁ朝以外だったら、どこでも大丈夫(笑)。朝はちょっと喉がね、まだ起きてないっていうアーティストが多いんじゃないかな? 朝は結構しんどい時もあります……本音だからね、本音でしゃべるからね!でも、朝が嫌いなわけじゃないんで! 朝から盛り上げていくっていう、あたためていくみたいなのもやっぱ大事なんでね。いや……朝、好きっす! 朝も好き!!(笑)。このほかには、「ライブの打ち上げに参加するのは誰? 支払いは?」、「ステージドリンクは何を飲んでいる?」、「ギターは何本持っている?」という質問に回答しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/