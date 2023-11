上白石萌歌「自分を信じてラストスパートを頑張って」受験生に贈る曲はback number「青い春」

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。11月6日(月)の放送では、リスナーから届いた近況報告を取り上げ、受験生に向けてメッセージを送りました。いよいよ推薦入試の1ヵ月前になりました。先週はネット出願を終えて、願書の郵送も終えて、いよいよ受けてくるのみ。1ヵ月しかないけど、1ヵ月もある。だから、1日1日を大切に、夢を絶対に見失わず、精一杯頑張りたいと思います!(18歳)上白石:そっか~、受験生は推薦入試の1ヵ月前か。年が明けたら一般受験もすぐっていうことで、きっとみんな追い込みの中にいると思いますが……。共通テストまでも、あと60日か……! 年末って、ただでさえバタバタといろんなことで焦ったりするのに、受験生のみんなはもっともっと緊張感がある時だよね。この書き込みを読んでいると、すごく必死に真摯に自分のことと向き合っている姿が見えてきます。私も大学受験をしたのが……もう何年前だ? 5年ぐらい前になるんですけど、その時は“センター入試”でした。いまでいう共通テストですね。“センター”の前はめちゃくちゃ緊張したり、先生からすごく口酸っぱく「あと何日しかないんだぞ!」って言われたり……。あと、友達がどんどん自分のゾーンに入って集中していくのを見て、「負けてられないな」って思っていたり……。みんなの気持ちが痛いほどわかるので、怖さとか不安とか……でも負けないぞっていう気持ちとか。いろんな気持ちが入り混じっているところだと思うんですが、ここまで頑張ってきた自分を信じて、ラストスパートを頑張ってほしいなと思います!――back number「青い春」オンエア後……上白石:この曲は、私も学生時代によく聴いていました。エールを送る曲っていうよりは、すごくストイックにシビアに自分に向かい合っていく曲だと思います。みんなも、無理はしすぎずに、でも今できることを全力でやってほしいなと思っています! 頑張ってください! 応援しています! 秋は体調を崩しやすいので、みなさん健康第一で乗り切っていきましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/