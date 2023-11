ヤバイTシャツ屋さん・こやまたくや「オシャレな雑貨屋さんを目指しては？」“部屋が片付けられない”10代に逆の発想でアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。11月のマンスリーアーティストは、3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さんのこやまたくやさんです。11月8日(水)の放送では、「部屋の片付けが苦手」という16歳の相談に回答しました。私は部屋を片付けることがとても苦手です。片付けても、すぐに元に戻ってしまいます。どうすればいいのでしょうか? 助けてください!部屋が片付けられないということなんですけども、僕もめちゃくちゃ苦手なんですよね。部屋が物だらけで、部屋の中に物が散らばっているというので、この「ちらばれ!サマーピーポー」を選んでいるんですけど……。なんかね、散らかりすぎた部屋が、一周回ってこれ逆にオシャレなんちゃうかな? って思ってきてまして。カフェとか雑貨屋さんとかで、物があふれていてすごくゴチャゴチャしてるけど、なんか居心地いいな、みたいなことってないですか? 僕の家も、もはや今そんな感じになってて。物であふれまくっていて、逆にすごく過ごしやすいなってなってるんですよね。だからね、無理して片付けなくてもいいんじゃない? って思うんですよね(笑)。オシャレなカフェとかオシャレな雑貨屋さんみたいなのを目指してみるのはどうでしょうか? 経験上ですね、床だけなんとかキレイにしておけばごまかせると思いますよ!今回選曲された「ちらばれ!サマーピーポー」は、11月15日(水)リリースの10th Anniversary BEST ALBUM『BEST of the Tank-top』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/