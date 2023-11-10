あいだいろ「地縛少年花子くん」のアニメプロジェクト第2弾として、ショートアニメ「放課後少年花子くん」の続編が2024年秋に全4話で放送決定。さらに同プロジェクト第3弾として、アニメ「地縛少年花子くん」2期の制作決定も発表された。

これは去る11月9日にTBSアニメのYouTube公式チャンネルで生配信された番組「かもめ学園 presents『放課後少年花子くんのアフターハロウィンパーティー』」内で明かされたもの。「地縛少年花子くん」2期のティザービジュアルも公開され、あいだからはコメントと描き下ろしイラストが到着した。さらなる詳細は続報を待とう。なお「かもめ学園 presents『放課後少年花子くんのアフターハロウィンパーティー』」は、TBSアニメのYouTube公式チャンネルでアーカイブ配信中。花子くん役の緒方恵美、八尋寧々役の鬼頭明里、源光役の千葉翔也、蒼井茜役の土岐隼一が出演している。

「地縛少年花子くん」は花子くんと寧々を軸にした怪異コメディ。2020年1月よりアニメの第1期がTBSで放送された。「放課後少年花子くん」は「地縛少年花子くん」のスピンオフ。怪異事件ばかり起こるかもめ学園の七不思議・トイレの花子くんと、その助手となったオカルト少女・八尋寧々を中心に、平和なゆるい日常が描かれる。アニメは10分間のショートアニメとして、10月より4週にわたりTBSで放送された。

あいだいろ（原作者）コメント

「放課後少年花子くん」続編放送＆「地縛少年花子くん」アニメ2期制作が決定いたしました！

動く花子くんたちにまだまだ会える！ 製作陣のみなさまが熱意とこだわりと遊び心をこめて作ってくださる「放課後少年花子くん」と「地縛少年花子くん」2期をお楽しみに！

ショートアニメ「放課後少年花子くん」

配信情報

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TELASA

期間限定無料配信

ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer

レンタル配信

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スタッフ

原作：あいだいろ（掲載「Pファンタピー」スクウェア・エニックス刊）

監督：北村真咲

シリーズ構成：長友一馬

キャラクターデザイン／総作画監督：樋上あや

色彩設計：多田早希

撮影監督：嶋田瑞帆

編集：鍜冶川一夫

音楽：高木洋

音楽制作：ポニーキャニオン

音響監督：飯田里樹

録音調整：天野龍洋

録音スタジオ：スタジオトロン

音響制作：HALF H・P STUDIO

アニメーションプロデューサー：西村僚

アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）

製作：「放課後少年花子くん」製作委員会

キャスト

花子くん：緒方恵美

八尋寧々：鬼頭明里

源光：千葉翔也

源輝：内田雄馬

赤根葵：佐藤未奈子

蒼井茜：土岐隼一

七峰桜：安済知佳

日向夏彦：水島大宙

つかさ：緒方恵美

ミツバ：小林大紀

土籠：津田健次郎

ヤコ：ゆかな

もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい

ほか