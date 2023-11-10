Ken Yokoyama、2023年第3弾シングル「These Magic Words」ラジオ初オンエア

Ken Yokoyamaが、2023年シングル第3弾曲「These Magic Words」を11月10日21時から放送されるTOKYO FM「FESTIVAL OUT」にて初オンエアすることを発表した。
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シングルシリーズ最終章となる今作『These Magic Words』は、3作の中で最もオーソドックスなつくりと言える作品となっており、8ビートでカラッと疾走する「These Magic Words」、2ビートで苦い現実を突きつける「Bitter Truth」、そしてよりテンポを落とした「Sorry Darling」というバランスのとれた構成で、これまで以上にKen Yokoyamaの生身が感じられる内容になっている。
＜リリース情報＞
Ken Yokoyama
6thシングル『These Magic Words』
2023年11月29日発売
初回盤 ¥1800（+税）※CD＋DVD
通常盤 ¥1200（+税）
=収録曲=
1. These Magic Words
2. Bitter Truth
3. Sorry Darling
【初回盤】Live from DEAD AT MEGA CITY（DVD詳細）
1. Let The Beat Carry On
2. Better Left Unsaid
3. I Wonʼt Turn Off My Radio
4. Still I Got To Fight
5. Ricky Punks III
＜ライブ情報＞
Ken Yokoyama 「These Magic Words Tour」
2023年12月9日（土）滋賀 U STONE
2023年12月10日（日）岐阜 Club Roots
2023年12月12日（火）浜松 窓枠
2023年12月13日（水）清水 SOUND SHOWER ark
2023年12月22日（金）横浜 Bay Hall