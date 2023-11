Ken Yokoyama、2023年第3弾シングル「These Magic Words」ラジオ初オンエア

Ken Yokoyamaが、2023年シングル第3弾曲「These Magic Words」を11月10日21時から放送されるTOKYO FM「FESTIVAL OUT」にて初オンエアすることを発表した。

関連記事:横山健が語る「革ジャン哲学」 ライダースジャケットのすすめ

シングルシリーズ最終章となる今作『These Magic Words』は、3作の中で最もオーソドックスなつくりと言える作品となっており、8ビートでカラッと疾走する「These Magic Words」、2ビートで苦い現実を突きつける「Bitter Truth」、そしてよりテンポを落とした「Sorry Darling」というバランスのとれた構成で、これまで以上にKen Yokoyamaの生身が感じられる内容になっている。

<リリース情報>

Ken Yokoyama

6thシングル『These Magic Words』

2023年11月29日発売

初回盤 ¥1800(+税)※CD+DVD

通常盤 ¥1200(+税)

=収録曲=

1. These Magic Words

2. Bitter Truth

3. Sorry Darling

【初回盤】Live from DEAD AT MEGA CITY(DVD詳細)

1. Let The Beat Carry On

2. Better Left Unsaid

3. I Wonʼt Turn Off My Radio

4. Still I Got To Fight

5. Ricky Punks III

<ライブ情報>

Ken Yokoyama 「These Magic Words Tour」

2023年12月9日(土)滋賀 U STONE

2023年12月10日(日)岐阜 Club Roots

2023年12月12日(火)浜松 窓枠

2023年12月13日(水)清水 SOUND SHOWER ark

2023年12月22日(金)横浜 Bay Hall