アニメ「転生したらスライムだった件 コリウスの夢」が、日本テレビ、中京テレビ、BS11で地上波放送されることが決定した。

「転スラ 10thプロジェクト」の企画の1つとして制作された「コリウスの夢」は、砂漠に灼熱の太陽が降り注ぐコリウス王国で繰り広げられる冒険譚。TVアニメ第1期と第2期の間に位置する物語で、リムルと仲間たちのスパイ作戦が描かれる。アニメは第1話「コリウス国へ」、第2話「大怪盗サトル」、第3話「紫と薔薇」の全3話構成で、11月1日より各動画配信サイトで配信が行われている。

日本テレビでは、12月5日24時59分から第1話、12月12日24時59分から第2話、12月19日25時49分から第3話をオンエア。中京テレビでは12月5日、12日、19日の25時57分から届けられ、BS11では12月31日20時30分から全3話が一挙放送される。以降、一部地域を除く日本テレビ系各局でも順次放送される予定だ。

併せて2022年11月25日に公開された「転スラ」シリーズ初の劇場作品「劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編」が、Netflixで独占先行配信決定。公開から1周年を迎える11月25日に配信がスタートする。

「転生したらスライムだった件 コリウスの夢」

放送情報

日本テレビ：2023年12月5日（火）、12月12日（火）24:59～、12月19日（火） 25:49～

中京テレビ：2023年12月5日（火）、12月12日（火）、12月19日（火）25:57～

BS11：2023年12月31日（日）20:30～ ※全3話一挙放送

配信情報

見放題配信

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レンタル配信

Prime Video / カンテレドーガ / Google Play Store / J:COMオンデマンド / TELASA / ニコニコチャンネル / HAPPY!動画 / バンダイチャンネル / ビデオマーケット / milplus / music.jp / ムービーフル / Rakuten TV

スタッフ

監督：中山敦史

原作：川上泰樹・伏瀬・みっつばー「転生したらスライムだった件」（講談社「月刊少年シリウス」連載）

シリーズ構成：根元歳三

キャラクターデザイン：江畑諒真

モンスターデザイン：岸田隆宏

コンセプトアート：富安健一郎（INEI）

美術：スタジオなや

美術監督：佐藤歩

美術設定：藤瀬智康・佐藤正浩

色彩設計：斉藤麻記

撮影監督：佐藤洋

グラフィックデザイナー：生原雄次

編集：神宮司由美

音響監督：明田川仁

音楽：藤間仁（Elements Garden）

アニメーション制作：エイトビット

キャスト

リムル：岡咲美保

サトル：寺島拓篤

大賢者：豊口めぐみ

ランガ：小林親弘

ベニマル：古川慎

ソウエイ：江口拓也

ユウキ：花江夏樹

ルミナス：Lynn

ヴィオレ：富田美憂

パウロ：岡本信彦

ゼノビア：日岡なつみ

アスラン：松風雅也

サウザー：田丸篤志

グスタフ：加藤将之

バラク：小松史法

シフォン：名塚佳織

カール：興津和幸

(c)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会