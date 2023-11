ファンからの感想にSCANDALメンバーが感動！デビュー15周年記念ツアー「感謝祭vol.2」を振り返る

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。11月6日(月)の配信では、10月8日から22日まで開催されたSCANDALデビュー15周年記念ツアー「感謝祭vol.2」に参加した、ファンの感想を紹介しました。▶▶【音声を聴く】「SCANDAL Catch up」HARUNA:ということで、今週は……デビュー15周年記念ツアー「感謝祭vol.2」の「感謝祭」!TOMOMI:「感謝祭」の「感謝祭」ね。HARUNA:東名阪でおこなわれたツアーの振り返りです! 10月8日は大阪、10月9日は名古屋、そしてファイナルは10月22日の東京でおこないました。メンバーそれぞれの感謝だったり、反省? 反省はあるのか……。そして、発見などを振り返っていきます。先にスタッフから聞いてほしい素材があるということで……。TOMOMI:なになに?HARUNA:気になるからさっそく聞いてみましょう。音源は、東京公演に参加したファンからの感想でした。「コロナ期間中に北海道の友達にすすめられてSCANDALを聴くようになりました。ライブは最高でした。いつも元気をいただいています。これからも健康に気をつけて、楽しく活動をしてほしいと思います! ライブも行きます! 本日はありがとうございました!」TOMOMI:ご丁寧に!HARUNA:こちらこそありがとうだよ。「小学校時代の友人に誘われて来ました。懐かしい曲が聴けて、デビュー15周年を一緒に過ごせてよかったなと思っています。これからもたくさんライブに行けるようにしたいです。メンバー仲良く頑張ってください。応援しています!」「最初は兄がひとりでSCANDALのライブに行っていたのがきっかけでした。兄が流している曲をちょっとずつ好きになって、ハマりました。高校生の頃からだんだんと好きになり、今にいたります。(ライブでは)最初の曲から一気にテンションが上がって、あまりやっていなかった昔の曲もライブで聴けてよかったです。最初からファンになっておけばよかったなって、ちょっと後悔しています。15周年おめでとうございます。途中からですが、これからもずっと応援しているので頑張ってください!」「娘と息子が昔からのファンです。家で曲がよく流れていたので、今日のライブも3分の2はわかりました。ライブ自体初めてでしたが、最初から知っている曲だったのと、予習をしてきたので、テンションが上がって楽しめました。デビュー15周年おめでとうございます。私は、娘と息子と12年くらい(のファン)ですかね。とても楽しくて、また来たいと思います」一同:ほんとにありがとう!MAMI:すごくたくさんの人にインタビューしてくれて……。TOMOMI:みんなご丁寧に……。RINA:(ディレクターの)河合ちゃんが密かにインタビューしてくれてたんやね。ありがとう!HARUNA:(ライブが)終わってから私たちのところに来ないなって思っていたんだよ。TOMOMI:ありがとう。RINA:ライブ会場の空気がリアルでね。TOMOMI:臨場感あったね。RINA:ほんとにほんとに。HARUNA:終わった直後だったんだ。RINA:全員、言葉の力がすごい。ライブが終わってテンション上がってるときにね。TOMOMI:みんな、めちゃくちゃ丁寧なんよ。RINA:嬉しい。MAMI:みんな、本当に話すのがうまいのね。HARUNA:ライブが終わった直後だからこその熱さというか……。RINA:熱量があるよね。TOMOMI:めちゃくちゃ嬉しいなあ。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056