「クリスマスだから彼氏が欲しい」はアリ!? “ステータス重視”の恋愛ってどう思う？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月8日(水)は、「COCOんとこ、どうよ?」をテーマに放送。同番組でパーソナリティをつとめたあしざわ元教頭をゲストに迎え、COCO教頭(CRAZY COCO)とともにリスナーの相談に回答しました。リスナーのメッセージと2人のトークを紹介します。COCO教頭:今夜は(パーソナリティの)こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)はお休みです。助っ人のあしざわ元教頭とともに、届けていきます!あしざわ元教頭:よろしく~!COCO教頭:あしざわ元教頭は、SCHOOL OF LOCK! の3代目教頭です。2014年から5年間授業を届けていた(6代目教頭の)私からしたら大先輩です。あしざわ元教頭:ついに私も大先輩になってしまった! 恥ずかしい~……!(16歳)あしざわ元教頭:たしかに、クリスマスがせまってきているね。COCO教頭:あ~……イベントごとに欲しがるという……ステータス重視というのがよくない。あしざわ元教頭:これは、厳しい目線だな(笑)。でも欲しいなら仕方ないじゃない。COCO教頭:1人が嫌なだけじゃないですか? ちゃんと好きな人と付き合おうよ! 私もそういう人と付き合いたいわ!!!あしざわ元教頭:急にどうしたんだ!? 自分の感情が爆発しているけど(笑)。COCO教頭:すみません、取り乱しました(笑)。あしざわ元教頭:でも、たしかにな~。イベントのために付き合うのは……別に、そこを目指して何かする、というのは考えなくていいよね。COCO教頭:だって、海外だったらクリスマスは家族と過ごすためのものですからね。あしざわ元教頭:そうだね(笑)。そんなことを言っているから……いまのところ彼氏は?COCO教頭:2年間いないです……何の話!?あしざわ元教頭:なんかごめんな(笑)。COCO教頭:全然いいです(笑)。まあでも、「好き」と思える人と付き合ってほしいですね。(14歳)COCO教頭:これは……。あしざわ元教頭:COCO教頭は、ダンスいけないの?COCO教頭:いえいえ! そもそもこもり校長でしょうよ!あしざわ元教頭:本当だ! 俺らじゃないのよ(笑)。COCO教頭:こもり校長の動画を見るとかね。あしざわ元教頭:そうだね、こもり校長を参考にするといいよ。COCO教頭:でも……できなかったとしても、堂々と自信を持ってやるのが大事!あしざわ元教頭:そうだね!この日の放送では……・「明日から人生初のアルバイトをします。レトロな喫茶店のホールなのですが、めっちゃ緊張しています」という18歳・「受験生だったときに、当時のあしざわ教頭に応援してもらいました。大学にも合格して就職先も決まって、夢だった職業に就けることになりました」という22歳・「遠距離友情のコツが知りたいです。親友が引っ越すことになり、疎遠になりそうで怖いです」という18歳と電話をつなぎました。