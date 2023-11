Mrs. GREEN APPLE「音楽を始めたときの大森に伝えてやりたいです！」MONGOL800のトリビュートアルバムに参加

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。11月6日(月)の放送では、10月25日(水)に発売されたMONGOL800 結成25周年記念 トリビュートアルバム『800TRIBUTE –champloo is the BEST!!2-』に収録されている参加曲「あなたに」を紹介しました。先日リリースされたMONGOL800さんのトリビュートアルバムでの「あなたに」のカバーおめでとうございます! 大森先生が小学校6年生のときに謝恩会で初めて披露した曲、大森先生のルーツになった曲と聞いてとても感動しています。あと大森先生がベースを弾いたと聞いたのですが、レコーディングの様子などぜひ感想を教えてほしいです!(14歳)大森元貴 (Vo/Gt):そうなんです! モンパチさんの25周年のトリビュートアルバムに、「あなたに」という楽曲で参加させていただくんですけれども。「あなたに」はメッセージにあるように、僕が音楽を始めた小学6年生、12歳のときに初めてカバーした、人前で演奏した曲なんです。オリジナル曲1曲と、「あなたに」の2曲を披露したんだけど……。藤澤涼架 (Key):うん。大森:そのときに「あー、自分はこの道でやってくのかな」とか思った、っていうきっかけの曲で。それをこうやって時間が経って、自分らも結成10周年っていうタイミングで、ボーカルのキヨサクさんから、直々に“「あなたに」で参加してもらえませんか?”とおっしゃっていただけて。若井滉斗 (Gt):すごいよね。大森:“ぜひ!”という話で参加したんですけども。レコーディングはどうでしたか?若井:それこそ、元貴はベース弾いたりとか……。普段は元貴がバッキングギターを弾いて、僕がリードギターを弾いて。2人でギターのパートを分けてるけど、今回は僕がギターを全部やるっていうね。大森:僕がベース弾いたからね。若井:涼ちゃんはピアノでね!藤澤:もともとは、鍵盤が入っていない楽曲じゃないですか。大森:モンパチさんはスリーピースのバンドだからね。藤澤:そこに鍵盤を入れる、楽曲の色がまた変わるというこの重大さ……! でも、ミセスとして楽しませていただきましたね。若井:あと、僕と涼ちゃんが歌ったじゃない?大森:「あなたに」のユニゾンのところね。若井:もともとオリジナルがあるなかで、自分たちがどう表現していくかってすごく難しかった。大森:僕はベースから音楽に入ったので、自分のベースを弾いて……でも、いろんなスタッフとかからも「ボーカリストが弾くベースだね!」って言われて。藤澤:っていうか……メンバーでこんなこと言うのもあれだけどさ、ベースめちゃくちゃうまいよね。若井:たしかに、うまいよね。大森:ベースから始まっているんで(笑)。藤澤:ミセスではそんなに弾かないじゃない。大森:デモは弾いてるけどね。藤澤:あらためて、「すごいな!」と思っちゃった(笑)。大森:じゃあ、ぜひそこも注目していただけると嬉しいです!――ここで、Mrs. GREEN APPLE「あなたに」オンエア大森:モンパチ先生! あらためて、結成25周年おめでとうございます!藤澤・若井:おめでとうございます!大森:沖縄でライブしたときとかは、たくさん差し入れをいただいて気を使っていただいたりとか。本当にありがたいですよ! 音楽を始めたときの大森に伝えてやりたいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/