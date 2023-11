「THE NEW GATE」のTVアニメ化が決定。2024年に放送されることが明かされるとともに、キャスト情報、キャラクタービジュアル、ティザービジュアル、スタッフが公開された。

「THE NEW GATE」は、風波しのぎの同名小説と、三輪ヨシユキによるコミカライズ版が原作。オンラインゲーム・THE NEW GATEの最強プレイヤーである青年・シンは、最大の敵<オリジン>を撃破、囚われていた人々の解放に成功した。しかし突如新たな扉が開き、光に包まれたシンはゲームクリアから500年後となるTHE NEW GATEの世界へと導かれる。現実へと姿を変えたゲームの世界を舞台に、シンの新たな伝説が幕を開ける。原作小説、コミカライズ版ともにアルファポリスで連載されており、原作小説は21巻、コミカライズ版は13巻まで刊行中。シリーズの累計発行部数は、250万部を突破している。

アニメではシン役を小野賢章、ヒロインであるシュニー・ライザー役を瀬戸麻沙美、ティエラ・ルーセント役を本渡楓が演じる。ティザービジュアルには、シュニーとティエラを背景に、剣を構えたシンの姿が捉えられた。

また監督を中津環が担当。シリーズ構成を内田裕基、キャラクターデザインを嵩本樹、音楽を斎木達彦、森悠也、土田美咲、田中津久美が務め、アニメーション制作は横浜アニメーションラボとクラウドハーツが手がける。今回の発表とともに、小野、瀬戸、本渡からはコメントが到着した。

小野賢章(シン役)コメント

本作の印象、演じるキャラクターの魅力について

現実世界に帰るためにゲームクリアを目指していたところから物語は始まっていくのですが、クリアしたら今度はなんとそのゲーム世界の500年後に飛ばされてしまったという設定に、ものすごく興味を惹かれました。

なぜ現実世界に戻れないのか? そしてなぜ500年後なのか? 気になりポイントが多過ぎます!

そして僕の演じるシンですが、とにかく最強!な上に、それに驕らず誰にでも手を差し伸べる優しさを持っているところに魅力を感じます。

放送をお楽しみに!

瀬戸麻沙美(シュニー・ライザー役)コメント

本作の印象、演じるキャラクターの魅力について

シンには何かある!と感じさせられています。500年の時を越え、ゲームだったはずの世界とそっくりな現実味のある世界に飛ばされますが、その理由はなんなのか……。かつての仲間たちと再会していく中で少しずつ紐解けていくのかどうか、気になります。

シュニーは戦闘力も高く、美しく強かな存在という印象で、忠誠心が高く品のある立ち回りをするところに魅力を感じました。みんなのためにお料理をしたり、見守る姿や目線がとても優しいので、そんな彼女の魅力を声にのせていけたらと思っています。

本渡楓(ティエラ・ルーセント役)コメント

本作の印象、演じるキャラクターの魅力について

ティエラ役を担当致します本渡楓です! オンラインゲーム「THE NEW GATE」を舞台とする今作は、ゲーム世界でのシンの立ち位置や、現実世界との違いにワクワクする箇所がたくさんあり、アフレコが楽しいです。ティエラはゲーム世界の住人で、よろずや「月の祠」の店番をするエルフです。常識的でしっかりものですが、とある悩みを抱えています。そんな彼女はシンと出会ってどうなるのか。主人公シンも心優しい素敵な方ですので、皆様放送を楽しみにしていてくださいね! よろしくお願いいたします。

TVアニメ「THE NEW GATE」

2024年放送開始

スタッフ

原作:風波しのぎ

原作イラスト:魔界の住民、KeG、晩杯あきら

漫画:三輪ヨシユキ

監督:中津環

シリーズ構成:内田裕基

キャラクターデザイン:嵩本樹

音楽:斎木達彦、森悠也、土田美咲、田中津久美

アニメーション制作:横浜アニメーションラボ&クラウドハーツ

キャスト

シン:小野賢章

シュニー・ライザー:瀬戸麻沙美

ティエラ・ルーセント:本渡楓