花王のヘアケアブランド「メリット」は、11月10日、「すみっコぐらし」のスペシャルデザインボトルを発売する。 また、今年は11月10日から11月22日の期間限定で、親子で楽しめるコラボ銭湯「すみっコぐらしとメリットの湯」を高円寺の老舗銭湯「小杉湯」にて開催する。

「すみっコぐらし」スペシャルデザインボトルは、2021年より毎年「メリット」から発売し、今年が3年目となる人気の企画。今年のパッケージデザインテーマは、寒い季節でもあたたかさを感じる「ぬくぬく湯ごもり」モチーフの、あたたかいお風呂を彩るかわいらしい新パッケージ。

「メリット シャンプー&コンディショナー ポンプペア」(各480ml×2)

「メリット リンスのいらないシャンプー ポンプ+つめかえ」(480ml+340ml)

「メリット 泡で出てくるシャンプーキッズ ポンプ+つめかえ」(300ml+240ml)

「メリット 泡で出てくるシャンプーキッズ からまりやすい髪用 ポンプ+つめかえ」(300ml+240ml)

商品は、「メリット シャンプー&コンディショナー ポンプペア」(各480ml×2)、「メリット リンスのいらないシャンプー ポンプ+つめかえ」(480ml+340ml)、「メリット 泡で出てくるシャンプーキッズ ポンプ+つめかえ」(300ml+240ml)、「メリット 泡で出てくるシャンプーキッズ からまりやすい髪用 ポンプ+つめかえ」(300ml+240ml)の4種。なお「すみっコぐらし」デザインボトルは、シャンプー・コンディショナー単品での販売はしていない。また数量限定のため、商品は無くなり次第販売終了。

また今年は新パッケージのボトルをいち早く楽しみ、親子で湯ごもりを楽しめる場として、東京・高円寺の老舗銭湯「小杉湯」にて「すみっコぐらしとメリットの湯」を企画する。

目玉となるのは、「小杉湯」のお風呂の壁面に現れるすみっコぐらしたちだ。銭湯絵とコラボし、ぬくぬくとお風呂を楽しむかわいらしいすみっコぐらしたちを楽しめる。外観には、「メリット」×「すみっコぐらし」期間限定の公式コラボ暖簾や巨大ボトルパネルなど、SNS映えする記念撮影ができるスポットも用意。

また「しあわせなお風呂体験」として、内装には至る所にすみっコぐらしのキャラクターたちがくつろぐ姿が見られる楽しい仕掛けが施されている。さらに、「小杉湯」名物のミルク風呂にたくさんのすみっコぐらしがぷかぷか浮かぶコラボミルク風呂や、お風呂の中で読める絵本「すみっコぐらしのぷにぷにずかん」など、家族で癒される盛りだくさんなコンテンツを提供。その他、親子で楽しくお風呂に浸かれる「すみっコ銭湯ミッションチャレンジ」や、「メリット×すみっコぐらしのぬりえコンテスト」、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンも開催する。なお「すみっコ銭湯ミッションチャレンジ」、「メリット×すみっコぐらしのぬりえコンテスト」の応募は子ども限定。

また11月19日は「パパママ銭湯」を実施。開催時間を決め、家族でゆっくりお風呂が楽しめる時間をメリットがサポートする。当日は併設する「小杉湯となり」をパパママ銭湯開放DAYとしても利用可能。開催時間等、詳しくは小杉湯SNSで発表する。

「すみっコぐらしとメリットの湯」の開催場所は「小杉湯」( 東京都杉並区高円寺北3丁目32−17)。開催日程は11月10日~11月22日で、平日(木曜以外)15時30分~25時30分、土・日 8時~25時30分。定休日は毎週木曜日。

(c)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.