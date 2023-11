「やさしさに包まれたなら」「決戦は金曜日」「君は天然色」…10代が“今”聴いている昔の曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月7日(火)は、「こんな昔の曲、聴いてます!」をテーマに放送。10代リスナーが「“今”聴いている」とおすすめする “昔”の曲をオンエアし、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を語りました。こもり校長:今夜は、昔の曲が好きな生徒(リスナー)に、おすすめの1曲を紹介してもらって、一緒に聴いていこうと思います!【小6の僕がよく聴いているのは、米米CLUBの「浪漫飛行」です。この曲を聴きながら、学校で借りた文庫本の「トム・ソーヤーの冒険」とか、「ぼくらの七日間戦争」を読むのがマイブームです】(12歳)COCO教頭:完全に飛行してるやん! 旅行気分やね。こもり校長:これは自分の世界から完全に解き放たれて、広がっちゃってるよね。(「浪漫飛行」を聴きながら)いいね! (2人で)大熱唱です!COCO教頭:飛び立ちたい! いい! 色褪せないね! しかも、元CAとしては……(1990年に)航空会社のCMソングにも使われていましたから!こもり校長:すごいよね。俺が航空会社の人でも、この曲が世に放たれていたらシカトはできないよ! 教頭もこの曲を聴いてCAになったんでしょ?COCO教頭:違う……とは、今は言いづらいよ(笑)。こもり校長:この流れではね(笑)。(投稿リスナーに)8月に「浪漫飛行」だけのトリビュートアルバムが出たらしいから、米米CLUBだけでなくいろんな人の「浪漫飛行」で読書ができるよ! ぜひ、本を読みながら楽しんで!【私が大好きな昔の曲は、松任谷由実さんの「やさしさに包まれたなら」です! おばあちゃんとドライブをするときに、よく車で流してくれていた曲です。この曲を聴くと、どんな時間も楽しめる! おばあちゃんは松任谷由実さんが大好きで、よく楽しそうに歌っていました。また音楽を聴きながら、一緒にドライブしたいです!】(11歳)こもり校長:(楽曲を聴きながら)情景が浮かぶよね。(この投稿リスナーは)海の近くに住んでいるのかな? それとも山かな……?COCO教頭:高台から見下ろしているのかな?こもり校長:街で聴くのもいいしね。COCO教頭:いいねー!こもり校長:最高だね。(一緒に歌いすぎて)声が枯れそうです(笑)。【最近はボカロなどを聴くことが多いので、何かあったかな~と考えたら、ある曲が思い浮かびました。DREAMS COME TRUE「決戦は金曜日」です。この曲を聴くとテンションが上がるし、強くなった気がします! 今日は金曜日ではありませんが、ぜひ聴いてみてほしいです!】(16歳)COCO教頭:ドリカム先生ね! これ、体育の授業で踊ったな~。懐かしいよ~!こもり校長:ドリカム先生は、素晴らしい曲がたくさんあるからね。通学中めちゃくちゃ聴いてる……聴いてる!? 俺、今学校に通っていると思うくらい(そのころに)戻ってる(笑)。【私がよく聴いているのは「君は天然色」です。車のCMでカバーされているのを聴いて惹かれました。サビの「想い出はモノクローム 色を点けてくれ」という歌詞がオシャレで好きです。たまに聴いて、少し懐かしい気分に浸っています】(14歳)COCO教頭:(曲を聴きながら)たしかに、懐かしくもあるけどオシャレな感じだよね。こもり校長:いいね~。昔の曲って、イントロからムズムズさせてくれるね。最初に聴いたときは、「モノクロームって何?」ってなったよね。俺、調べた覚えあるもんね。COCO教頭:いいね。いろんな入り方があるからね(笑)。こもり校長:(投稿リスナーに)聴いているかー? 俺たちは歌っています!このほかには、真心ブラザーズ「サマーヌード」(1995年)、MONGOL800「小さな恋のうた」(2001年)、ウルフルズ「サムライソウル」(2006年)、T-BOLAN「じれったい愛」(1992年)、THE YELLOW MONKEY「バラ色の日々」(1999年)、小泉今日子「あなたに会えてよかった」(1991年)が紹介されました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/