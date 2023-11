「あんた、いい歌うたってるよ！」SUPER BEAVER渋谷龍太がうたうジブリ楽曲をメンバー絶賛

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。11月3日(金)の放送では、1日(水)にリリースされたスタジオジブリ トリビュートアルバム『ジブリをうたう』から、渋谷龍太がうたった「時には昔の話を」をオンエア。メンバーが感想を伝えました。渋谷龍太(Vo.):11月3日は、我々SUPER BEAVERの新曲「決心」の配信リリース日でございます!!!4人:ありがとうございます!!!渋谷:なんだけど……!藤原“35才”広明(Dr.):なんですか……!?渋谷:もう1つリリースがありまして……! スタジオジブリ トリビュートアルバム『ジブリをうたう』に私、参加させていただきました!上杉研太(Ba.):素晴らしい!渋谷:武部(聡志)さんプロデュースの、スタジオジブリ作品のトリビュートアルバムですけど。私は映画『紅の豚』のエンディングテーマ「時には昔の話を」をうたわせていただきました。こちらは加藤(登紀子)さんの楽曲ですね。しかも光栄なことに、アルバムの最後に収めていただきまして。もう、ありがとうございます!柳沢亮太(Gt.):素晴らしいですね。渋谷:ジブリはもう、みなさんたくさんご覧になって。藤原さんも大好き?藤原:大好きです! ボックス持ってますもん!渋谷:ほぼ全網羅?藤原:そうだね。高畑(勲)さんの作品も持ってる。宮崎(駿)さんじゃないのも持ってるから!渋谷:上杉さんも?上杉:私もボックスは持ってますが、まだ2枚ぐらいしか観てません……。渋谷:柳沢さんは?柳沢:柳沢さんは、『もののけ姫』のVHSは持ってますよ!上杉:“VHS”(笑)。渋谷:OK~! 特殊なタイプだね(笑)。藤原:そっち派ね!渋谷:4人とも大好きなジブリでございますけども、せっかくなんで一緒に聴いていただきたいと思います!――ここで、「時には昔の話を」オンエア渋谷:(楽曲を聴いて)ボーカルは一緒でも、SUPER BEAVERとは全然違うよね?柳沢:めちゃくちゃいいっすね!渋谷:なかなかいいですよね!藤原:あんた、いい歌うたってるよ!渋谷:リスペクトがないとできない歌をうたいたいな、と思いまして!柳沢:本当にいいね!渋谷:でもやっぱりあれよな……SUPER BEAVERって、なんでSUPER BEAVERなのか、っていう理由もよくわかる1曲ではあると思うんだよね。柳沢:はいはい(笑)。渋谷:私がうたっていようが、「楽曲のアレンジとギター、ベース、ドラムでSUPER BEAVERなんだな」っていうこともよくわかる曲だよね。そしてまたこれも全然違う側面ということで、音楽っておもしろいなと思いますね。今回は、この日リリースされたSUPER BEAVERの新曲「決心」もオンエア。リスナーの感想を紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/