上白石萌歌「安らかに夜を過ごしてほしい」秋の夜長に聴きたい1曲を紹介

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。11月6日(月)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに、心が落ち着く曲を選曲しました。【リスナーのメッセージ:私は、最近布団に入って眠りにつくまでにすごく時間がかかります。目を閉じても考え事をしちゃったり……。こういうときに聴くと心が落ち着く曲や、眠くなる曲ってありますか?】上白石:秋の夜長とも言いますが……そっか。私はスコンって寝れちゃうタイプなんですけど、たまにすごく頭が冴えて目も冴えて、なかなか眠れないことがあったりもしますね。心が落ち着く曲か。う~ん……でも、adieuの曲も比較的眠りやすい曲だと思うんですけど(笑)。私は、普段から心が落ち着く系のしっとりした曲がすごく好きなんですよ。最近お気に入りの、心が落ち着く1曲をここでかけたいなと思います!上白石:(楽曲を聴いて)良くない……!? 最近、めちゃくちゃ聴いてるの! 聴いていると、月とかモヤがかかった涼しい空みたいな情景が浮かんできます。私はMitskiさんのアルバムを、最近ずっとヘビロテしています。こういうオルタナティブっぽい音楽がすごく好きで、こういう声も好きで……サビで声がたくさん重なる感じもすごく好きです。この曲は移動中に寝ながら聴いたり、寝る前に聴いて心を落ち着けています。夜って眠れる人もいれば、ちょっと時間かかっちゃうような人もいると思うので、ぜひこういう曲を聴いて安らかに夜を過ごしてほしいなと思います。