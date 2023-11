アニメ映画「劇場版 ポールプリンセス!!」より、ポールダンスチーム・エルダンジュのポールダンスショーを収めた場面カットが解禁された。

エルダンジュはポールダンス界で圧倒的強さを誇るユカリ、サナ、ノアの3人チーム。ユカリ役は南條愛乃、サナ役は日高里菜、ノア役は早見沙織が務めている。3DCGで描かれるポールダンスジャパンカップでのショーの場面カットに併せて、使用される楽曲情報も明らかになった。「Just the two of us」はユカリとサナが息ぴったりの歌とダンスで魅せるダブルスで使用される。ノアが和テイストの衣装を身に纏う妖麗なシングルスの楽曲は「剣爛業火」。圧倒的強者感溢れる装いのユカリが、マントをはためかせながら舞うシングルスは「Saintly Pride」に乗せて披露される。作詞や振り付けなど、楽曲に携わったスタッフからはコメントも到着した。

入場者特典の情報も公開された。公開日の11月23日より配布されるのは「サイン入りキャラステッカー」。キャラクターデザインを手がけたトマリ描き下ろしのイラストに、キャラクターのサインが記されている。ステッカーは全7種からランダムで1枚が手に入る。

さらに舞台挨拶の詳細も明らかに。11月23日には東京・新宿バルト9にて初日舞台挨拶が行われ、星北ヒナノ役の土屋李央、監督を務める江副仁美、企画プロデューサー・CGディレクターの乙部善弘、ポールダンス監修のKAORIが登壇する。キャスト6人が参加する11月26日の舞台挨拶では、ファン参加型のキャンペーンも実施。ファンの願い事を乗せた星が舞台演出として使用されるという。舞台挨拶は11月に3回、12月に6回実施予定。詳細は記事末のリストを確認しよう。

「劇場版 ポールプリンセス!!」は2022年末にYouTubeで始動したオリジナルアニメプロジェクト「ポールプリンセス!!」の劇場アニメ。星北ヒナノをはじめとするポールダンスに魅せられた少女たちが、全国から屈指のポールダンサーたちが集う大会・ポールダンスジャパンカップに挑む。

マイクスギヤマ(「Just the two of us」「剣爛業火」作詞)コメント

主題歌の「Starlight challenge」他、多数のポールプリンセス楽曲を作詞させて頂きました作詞家のマイクスギヤマです。待ちに待った劇場公開。ポールプリンセス達がどんな風に成長して行くのか、皆さま是非その目でお確かめください。

劇中では新曲「剣爛業火」に注目。「眩暈の波紋」の先で決意し業火のように燃え盛るノアが体感できます。その他各キャラクターのダンスシーンの楽曲は個性的なモノばかり。映像はもちろん音楽でもお楽しみください。

石塚玲依(「Just the two of us」作曲・編曲)コメント

ただ美しいだけではない複雑な心をメロディにできたらと思いました。

サビでは2つの心の動きのように、2つのメロディは寄り添ったり、時には反行したり、追いかけたり、ぴったり重なったりと、お互いの思いが強く絡まり合って1つ世界を作り上げていくこのふたりのデュエットに相応しい曲になったかと思います。

このふたりだけの世界を表現しきっていただいた歌は本当に素敵でした。公開が楽しみです。

西野将哉(「Saintly Pride」編曲)コメント

「Saintly Pride」の編曲を担当いたしました。西野将哉と申します。

ストイックでヒロイック、真面目さ・冷静さ...のその内には情熱の炎が燃えたぎる...というイメージでサウンドを構築いたしました。

携わった楽曲が映画館で流れる・憧れていたアニメのお仕事...という事もあり、より緊張感を持って制作に取り組みました。

今作品・楽曲が皆様の目にどのように映るのか楽しみです。改めて劇場公開おめでとうございます!

Ayaka(「Just the two of us」振り付け)コメント

サナにとって憧れの人、ユカリとの2人きりの世界を思う存分楽しもうと思い、このショーを作り上げました。

少しだけ可愛さを封印した、大人びたショーになっていると思います。

MANABIN(「Just the two of us」「Saintly Pride」振り付け)コメント

ユカリ様のダブルスとソロ(一部)担当させて頂きました。ダブルスはサナ姫を優しくエスコートし、ソロでは勇ましくアクロバットに。どちらのユカリ様も、どうぞその目に焼きつけてください!

yuuri(「Saintly Pride」振り付け)コメント

今回は私が大会に挑む時と同じ気持ちで演技させて頂きました。私はステージに立つ時に失敗をするんじゃないか? とは考えず、その不安をなくす為の練習を重ねてきた自分を信じてステージに立っています。そして見て下さるお客様や審査員に気持ちが伝わる様に演技する事を心がけています。ユカリの冷静さは努力からくるものと考え、自分自身に負けないユカリの強い想いをアクロバットな動きで表現しています。ポールだけではくフロアを使った演技でも表現していますのでぜひ見てください!

KAORI(「剣爛業火」振り付け)コメント

今回の曲を頂いた時、力強さや激しさが印象的で、前回とは180度真逆!! そこで曲を聴いて私がイメージしたのは「決して気が強くは見えないノアの中にある芯の強さを表現したい!」でした。これは私自身が亡くなった父から言われていた「気の強さが強さではなく自分の芯を持っているのが真の強さだよ」の言葉とリンクしていて、悩む事無く考えられました。気持ちの変化が皆様に伝わるようにポールは前回よりもアクロバットに、ノアのルーツである日本舞踊の要素もいれて、刀で自分に降りかかる迷いや邪念を振り払い断ち切る表現をしてみました! ポール×日本舞踊×剣舞! ぜひ見てみてください!

「劇場版 ポールプリンセス!!」舞台挨拶イベント

「祝公開!初日舞台挨拶」

日時:2023年11月23日(木)10:00

会場:東京都 新宿バルト9

出演:土屋李央、江副仁美監督、乙部善弘(企画プロデューサー・CGディレクター)、KAORI(ポールダンス監修)

「【キャスト舞台挨拶】リリアと一緒にチャレンジしよう!はじめての応援上映♪」

日時:2023年11月25日(土)10:00

会場:東京都 TOHOシネマズ 上野

出演:鈴木杏奈

「【キャスト舞台挨拶】北極星に願いを込めて☆公開記念舞台挨拶」

日時:2023年11月26日(日)9:00、11:15

会場:東京都 新宿バルト9

出演:土屋李央、鈴木杏奈、小倉唯、日向未南、南條愛乃、日高里菜

「【スタッフ舞台挨拶】「劇場版 ポールプリンセス!!」ができるまで」

日時:2023年12月2日(土)10:00

会場:東京都 TOHOシネマズ 上野

出演:江副仁美監督、乙部善弘(企画プロデューサー・CGディレクター)、待田堂子(脚本)、櫻井琴乃(アニメーションキャラクターデザイン)、金子未来(アニメーションプロデューサー)

「【キャスト&スタッフ舞台挨拶】絶対王者 御子白ユカリについて語る会」

日時:2023年12月3日(日)10:00、12:15

会場:東京都 新宿バルト9

出演:南條愛乃、江副仁美監督、乙部善弘(企画プロデューサー・CGディレクター)

「【キャスト舞台挨拶】情熱のダブルストーク」

日時:2023年12月9日(土)10:00

会場:東京都 TOHOシネマズ 上野

出演:鈴木杏奈、日向未南

「【スタッフ舞台挨拶】「劇場版 ポールプリンセス!!」の歌と音楽の世界」

日時:2023年12月10日(日)16:15

会場:東京都 新宿バルト9

出演:東大路憲太(音楽・作曲編曲)ほか

「【スタッフ舞台挨拶】「劇場版 ポールプリンセス!!」のポールダンスの世界」

日時:2023年12月16日(土)10:00

会場:東京都 新宿バルト9

出演:KAORI(ポールダンス監修)ほか

「【キャスト舞台挨拶】ヒナノとリリアの「ポルプリ」大感謝祭!」

日時:2023年12月17日(日)10:00

会場:東京都 新宿バルト9

出演:土屋李央、鈴木杏奈

「劇場版 ポールプリンセス!!」

2023年11月23日(木・祝)全国公開

スタッフ

監督:江副仁美

脚本:待田堂子

CGディレクター:乙部善弘

キャラクター原案:トマリ

アニメーションキャラクターデザイン:櫻井琴乃

音楽:東大路憲太

音楽制作:avex pictures

ポールダンス監修:KAORI(STUDIO TRANSFORM)

アニメーション制作:タツノコプロ

原作:エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ

キャスト

星北ヒナノ:土屋李央

西条リリア:鈴木杏奈

東坂ミオ:小倉唯

南曜スバル:日向未南

御子白ユカリ:南條愛乃

紫藤サナ:日高里菜

蒼唯ノア:早見沙織

芯央アズミ:釘宮理恵

(c)エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/ポールプリンセス!!製作委員会