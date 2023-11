indigo la End川谷絵音『夏夜のマジック』は「力を抜いて作った曲」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月6日(月)の放送は、indigo la Endの川谷絵音さんがゲスト出演。2015年発表の楽曲「夏夜のマジック」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、当時の制作エピソードを聞きました。――川谷絵音登場前に、「夏夜のマジック」オンエアこもり校長:(楽曲を聴きながら)俺は、夏は大嫌いなの。ただ、この曲の世界線の夏だったら一生いられるね。COCO教頭:大嫌いな夏をそう思わせてくれる曲って、よっぽどだよね。こもり校長:「今なら君のことがわかるような気がする」んだよ、素晴らしいよね!――ここで、川谷絵音が登場川谷:目の前で言われると、恥ずかしいですよね(笑)。ありがとうございます!こもり校長:僕、この曲が異常に好きなんですよ。COCO教頭:SCHOOL OF LOCK! でも、何回も流れているよね。こもり校長:夏も夏終わりも秋も、僕が好きということでかけた!川谷:ありがたいですけどね(笑)。こもり校長:最初のフフフフ~♪を聴いただけで……突然流れると、叫んじゃうんですよ。「キター!」みたいな。COCO教頭:後ろにのけぞっちゃってね。何回も見ました。川谷:ファンでもあまりいないタイプですよ(笑)。COCO教頭:(笑)。こもり校長:この曲がドンズバなんですよ。川谷:嬉しいですね。こもり校長:なんでなんだろう……。川谷:俺に聞きます!? この曲を聴いて声出たことないからなぁ(笑)。――“力を抜いて作ろうぜ”ソングだったこもり校長:でも、この曲ができたときはのけぞらなかったですか!?川谷:いや、これは(サードシングル『悲しくなる前に』の)カップリングで作ったんですよ。だから、みんなのなかで力を抜いて作っていて……。こもり校長:え、え、え……!川谷:なんならシングルの3曲目、最後に入れる曲ということで、“力を抜いて作ろうぜ”ソングだったんですよ。COCO教頭:何年前ですか?川谷:2015年なので、8年くらい前ですね。こもり校長:8年前か……。俺、ずっとなんですよ。1年2年のレベルじゃなくて、これを聴くとずーっと叫んでるんです。川谷:いや~、ありがとうございます!indigo la Endは、10月25日(水)にニューアルバム『哀愁演劇』をリリース。12月からは、全国ツアー『indigo la End TOUR 2023-2024「藍衆」』がスタートします。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/