11月15日に4時間半にわたり生放送される、テレビ東京の音楽特番「テレ東60祭！ミュージックフェスティバル2023 ～一生聞きたい！昭和・平成・令和ヒット曲100連発～」の出演アーティスト第2弾が発表された。

出演アーティスト第2弾にはアンジュルム、class、黒沢秀樹（ex. L⇔R）、プッチモニ（保田圭、市井紗耶香、宮本佳林）、ミニモニ。（矢口真里、辻希美、松本わかな［アンジュルム］、豫風瑠乃［つばきファクトリー］）、モーニング娘。'OG（保田圭、矢口真里、辻希美）、モーニング娘。'23がラインナップ。60周年のテレビ東京と25周年のハロー！プロジェクトのスペシャルコラボとして、プッチモニとミニモニ。が特別編成で復活する。またclassとL⇔Rの一夜限りのコラボが繰り広げられる。

さらに番組にはIKKO、井森美幸、長嶋一茂、藤森慎吾、みやぞんがゲスト出演。TVerスペシャルライブ、テレビ東京のYouTube公式チャンネルでは、元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行による裏生配信が行われることが決定した。

テレビ東京系「テレ東60祭！ミュージックフェスティバル2023 ～一生聞きたい！昭和・平成・令和ヒット曲100連発～」

2023年11月15日（水）17:30～21:54

＜出演者＞

第1弾発表

INI / アイナ・ジ・エンド / ＝LOVE / 稲垣潤一 / imase / WOLF HOWL HARMONY / AKB48 / 江口洋介 / lol / &TEAM / 菊池桃子 / キタニタツヤ / KID PHENOMENON / 櫻坂46 / THE JET BOY BANGERZ / JO1 / GENIC / SHAZNA / 鈴木愛理 / sumika / Da-iCE / 超ときめき♡宣伝部 / 超特急 / Chilli Beans. / DXTEEN / 中西圭三 / 中西保志 / NiziU / 乃木坂46 / BE:FIRST / 日向坂46 / FANTASTICS from EXILE TRIBE / 僕が見たかった青空 / ヤバイTシャツ屋さん / yama×ぼっちぼろまる / 緑黄色社会 / LIL LEAGUE from EXILE TRIBE / LINDBERG / ONE N' ONLY

第2弾発表

アンジュルム、class、黒沢秀樹（ex. L⇔R）、プッチモニ（保田圭、市井紗耶香、宮本佳林）、ミニモニ。（矢口真里、辻希美、アンジュルムの松本わかな、つばきファクトリーの豫風瑠乃）、モーニング娘。'OG（保田圭、矢口真里、辻希美）、モーニング娘。'23



ゲスト：IKKO / 井森美幸 / 出川哲朗 / 長嶋一茂 / 藤森慎吾 / みやぞん

MC：田中瞳（テレビ東京アナウンサー）

中継MC：中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）/ 中根舞美（テレビ東京アナウンサー）