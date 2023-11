11月15日に4時間半にわたり生放送される、テレビ東京の音楽特番「テレ東60祭!ミュージックフェスティバル2023 ~一生聞きたい!昭和・平成・令和ヒット曲100連発~」の出演アーティスト第2弾が発表された。

出演アーティスト第2弾にはアンジュルム、class、黒沢秀樹(ex. L⇔R)、プッチモニ(保田圭、市井紗耶香、宮本佳林)、ミニモニ。(矢口真里、辻希美、松本わかな[アンジュルム]、豫風瑠乃[つばきファクトリー])、モーニング娘。'OG(保田圭、矢口真里、辻希美)、モーニング娘。'23がラインナップ。60周年のテレビ東京と25周年のハロー!プロジェクトのスペシャルコラボとして、プッチモニとミニモニ。が特別編成で復活する。またclassとL⇔Rの一夜限りのコラボが繰り広げられる。

さらに番組にはIKKO、井森美幸、長嶋一茂、藤森慎吾、みやぞんがゲスト出演。TVerスペシャルライブ、テレビ東京のYouTube公式チャンネルでは、元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行による裏生配信が行われることが決定した。

テレビ東京系「テレ東60祭!ミュージックフェスティバル2023 ~一生聞きたい!昭和・平成・令和ヒット曲100連発~」

2023年11月15日(水)17:30~21:54

<出演者>

第1弾発表

INI / アイナ・ジ・エンド / =LOVE / 稲垣潤一 / imase / WOLF HOWL HARMONY / AKB48 / 江口洋介 / lol / &TEAM / 菊池桃子 / キタニタツヤ / KID PHENOMENON / 櫻坂46 / THE JET BOY BANGERZ / JO1 / GENIC / SHAZNA / 鈴木愛理 / sumika / Da-iCE / 超ときめき♡宣伝部 / 超特急 / Chilli Beans. / DXTEEN / 中西圭三 / 中西保志 / NiziU / 乃木坂46 / BE:FIRST / 日向坂46 / FANTASTICS from EXILE TRIBE / 僕が見たかった青空 / ヤバイTシャツ屋さん / yama×ぼっちぼろまる / 緑黄色社会 / LIL LEAGUE from EXILE TRIBE / LINDBERG / ONE N' ONLY

第2弾発表

アンジュルム、class、黒沢秀樹(ex. L⇔R)、プッチモニ(保田圭、市井紗耶香、宮本佳林)、ミニモニ。(矢口真里、辻希美、アンジュルムの松本わかな、つばきファクトリーの豫風瑠乃)、モーニング娘。'OG(保田圭、矢口真里、辻希美)、モーニング娘。'23



ゲスト:IKKO / 井森美幸 / 出川哲朗 / 長嶋一茂 / 藤森慎吾 / みやぞん

MC:田中瞳(テレビ東京アナウンサー)

中継MC:中原みなみ(テレビ東京アナウンサー)/ 中根舞美(テレビ東京アナウンサー)