ベッド・インの中尊寺まい(G, Vo)が入籍し、第1子を妊娠していることを発表した。

現在まいは安定期に入っており、年内のライブは医師の指示に従い、体調に配慮しながら出演するとのこと。彼女は「日頃から応援し、支えてくださった性徒諸クン(ベッド・インのファンの呼称)たちがいてくれたからこそ、今の私がいます。そんな大事MANな皆様に、このようなご報告ができることを、心から嬉しく思います」と感謝の思いを明かしつつ、「“なんてっ勃って”マタニティアイドルなちゃんまいにも、どうぞご期待ください!」とコメントしている。

今後ベッド・インは12月29日に東京・浅草花劇場にて主催企画「2023年のシメ括り!ベッド・インの『ゆくバブル、くるバブル』」を開催。同イベント実施後、まいが産休に入ることに合わせ、ライブ活動はしばらくの間休止する。復帰のタイミングは追ってアナウンスされる。「ゆくバブル、くるバブル」の“パー券”は11月11日10:00にイープラスにて一般販売開始。

中尊寺まい(G, Vo)コメント

いつも応援してくださっている性徒諸クンの皆さま 関係者の皆様へ



私事で大変恐縮ではありますが、

私、中尊寺まいは、この度入籍し、

また同時に、お腹の中に新しい命を授かり、現在、安定期でありますことをご報告申し上げます。



今後の活動を考えると、思い悩むこともありましたが、あたたかく迎え入れ、人生を応援してくれた愛方、メンバー、スタッフの皆様には感謝してもしきれません。



そして何より、日頃から応援し、支えてくださった性徒諸クンたちがいてくれたからこそ、今の私がいます。そんな大事MANな皆様に、このようなご報告ができることを、心から嬉しく思います。



この尊い期間を大事MANブラザーズに感じながら、産休までのお仕事にも努めたいと思っております。



“なんてっ勃って”マタニティアイドルなちゃんまいにも、どうぞご期待ください!



離婚、再婚、妊娠…と

ドタバタ人生、毎度おさわがせします中!

ではございますが、この未熟者を、変わらずにあたたかく見守っていただけましたら幸いです。



これからも何卒シクヨロ申し上げます♡



2023年11月8日

ベッド・イン 中尊寺まい

益子寺かおり(Vo)コメント

祝!ちゃんまいちゃんご懐妊~!!!



ZUTTO前から子供が欲しい!と言っていた

ちゃんまいちゃんの夢がMORI MORIに叶って、おめでたい限りです!♡



産休前の12.29浅草花劇場公演まで、愛方をみんなでサポートしつつ、ズッポシ支えて参りたいと思います! 今は母体がナニより一番大事MANなので、イレギュラーな形になるおギグもあるかもしれませんが、何卒ご理解の程シクヨロでございます!



ベッド・インのおギグはふたりでひとつ、“一心同体・少女隊♡”なので、ベッド・インとしてのおギグ活動は、12.29の浅草花劇場以降しばらくお休みさせていただきます! なので是非、あいにきてI・NEED・YOU~~!♡

一緒にちゃんまいちゃんをお祝いしましょう♡



ぜひ温かくジュリ扇振って応援して貰えたらマンモスうれPです♡

これからもベッド・インをシクヨロでございます!



2023年11月8日

ベッド・イン 益子寺かおり

2023年のシメ括り!ベッド・インの「ゆくバブル、くるバブル」

昼の部「炎のねるとん3本勝負・番外編」

2023年12月29日(金)東京都 浅草花劇場

OPEN 14:30 / START 15:15

<出演者>

ベッド・イン with パートタイムラバーズ / and more

夜の部「ワンマンおギグ編」

2023年12月29日(金)東京都 浅草花劇場

OPEN 18:15 / START 19:00

<出演者>

ベッド・イン with パートタイムラバーズ