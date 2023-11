BABYMETAL、英ロックフェス「Download Festival」に6年ぶり出演決定

BABYMETALが、現地時間の2024年6月14日(金)、15日(土)、16日(日)にイギリス・ドニントンパークにて開催されるロックフェス「Download Festival」に出演が決定した。

BABYMETALが、同フェスに出演するのは、2018年以来6年ぶりとなる。2015年にドラゴンフォースのステージにサプライズで登場し、翌2016年には、正式にメインステージへの出演を果たし、雨の降る中大観衆を盛り上げ、2018年には「BABYMETAL WORLD TOUR 2018」の一環で出演し話題となった。BABYMETALは2020年版への出演も発表されていたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて開催中止となっていた。今回は、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALの3人体制の新生BABYMETALとして初の出演となる。

同フェスのヘッドライナーとして、QUEENS OF THE STONE AGE、FALL OUT BOY、AVENGED SEVENFOLDの出演が発表された他、ROYAL BLOOD、THE OFFSPRING、SUM 41、COREY TAYLOR、PANTERA、MACHINE HEADなどが出演する。BABYMETALの出演日は、後日発表となる予定。

<イベント情報>

DOWNLOAD FESTIVAL

2024年6月14日(金)、6月15日(土)、6月16日(日)

会場:イギリス・ドニントンパーク

※出演日時は後日発表予定

DOWNLOAD FESTIVAL https://downloadfestival.co.uk/index.php

BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com