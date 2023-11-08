漆原侑来原作による舞台「桃源暗鬼」の公演詳細が明らかに。舞台は2024年2月17日から25日まで東京・銀河劇場、29日から3月3日まで大阪・梅田芸術劇場で開催される。キャストの一挙解禁のほか、阿部顕嵐扮する一ノ瀬四季のキャラクタービジュアルも公開された。

舞台は6月に始動した「桃源暗鬼」プロジェクトの第1弾として発表されたもの。無陀野無人役は立花裕大、皇后崎迅役は高橋怜也、矢颪碇役は草地稜之、遊摺部従児役は廣野凌大、屏風ヶ浦帆稀役は綿谷優奈、手術岾ロクロ役は灰塚宗史、漣水鶏役は山崎紫生が担当する。また花魁坂京夜役は田口涼、一ノ瀬剛志役は竹村晋太朗、芽衣役は岡田六花と岩本佳子のWキャストでお届け。桃宮唾切役は北村諒、桃草蓬役は石川萌香、桃部真中役は船木政秀、桃屋五月雨役は松田賢二が務める。

チケットは明日11月9日より週刊少年チャンピオン（秋田書店）にて先行販売予定。以降、ネルケハ！、いち早プレリザーブ、プレリザーブ、銀河劇場などで順次販売される。一般販売は12月23日スタートだ。詳細は公式サイトを確認しよう。

「桃源暗鬼」は桃太郎を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く“新世代ダークヒーロー鬼譚”。 2020年から週刊少年チャンピオン（秋田書店）で連載中で、単行本は最新17巻が本日11月8日に発売された。

舞台「桃源暗鬼」

日時：2024年2月17日（土）～25日（日）

会場：東京都 天王洲銀河劇場

日時：2024年2月29日（木）～3月3日（日）

会場：大阪府 梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ

スタッフ

原作：「桃源暗鬼」（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

脚本・演出：松崎史也

主催：舞台「桃源暗鬼」製作委員会

キャスト

一ノ瀬四季：阿部顕嵐

無陀野無人：立花裕大

皇后崎迅：高橋怜也

矢颪碇：草地稜之

遊摺部従児：廣野凌大

屏風ヶ浦帆稀：綿谷優奈

手術岾ロクロ：灰塚宗史

漣水鶏：山崎紫生

花魁坂京夜：田口涼

一ノ瀬剛志：竹村晋太朗

芽衣（Wキャスト）：岡田六花、岩本佳子

桃宮唾切：北村諒

桃草蓬：石川萌香

桃部真中：船木政秀

桃屋五月雨：松田賢二

ほか

※山崎紫生の崎はたつさきが正式表記。