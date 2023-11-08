漆原侑来原作による舞台「桃源暗鬼」の公演詳細が明らかに。舞台は2024年2月17日から25日まで東京・銀河劇場、29日から3月3日まで大阪・梅田芸術劇場で開催される。キャストの一挙解禁のほか、阿部顕嵐扮する一ノ瀬四季のキャラクタービジュアルも公開された。
舞台は6月に始動した「桃源暗鬼」プロジェクトの第1弾として発表されたもの。無陀野無人役は立花裕大、皇后崎迅役は高橋怜也、矢颪碇役は草地稜之、遊摺部従児役は廣野凌大、屏風ヶ浦帆稀役は綿谷優奈、手術岾ロクロ役は灰塚宗史、漣水鶏役は山崎紫生が担当する。また花魁坂京夜役は田口涼、一ノ瀬剛志役は竹村晋太朗、芽衣役は岡田六花と岩本佳子のWキャストでお届け。桃宮唾切役は北村諒、桃草蓬役は石川萌香、桃部真中役は船木政秀、桃屋五月雨役は松田賢二が務める。
チケットは明日11月9日より週刊少年チャンピオン（秋田書店）にて先行販売予定。以降、ネルケハ！、いち早プレリザーブ、プレリザーブ、銀河劇場などで順次販売される。一般販売は12月23日スタートだ。詳細は公式サイトを確認しよう。
「桃源暗鬼」は桃太郎を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く“新世代ダークヒーロー鬼譚”。 2020年から週刊少年チャンピオン（秋田書店）で連載中で、単行本は最新17巻が本日11月8日に発売された。
舞台「桃源暗鬼」
日時：2024年2月17日（土）～25日（日）
会場：東京都 天王洲銀河劇場
日時：2024年2月29日（木）～3月3日（日）
会場：大阪府 梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ
スタッフ
原作：「桃源暗鬼」（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）
脚本・演出：松崎史也
主催：舞台「桃源暗鬼」製作委員会
キャスト
一ノ瀬四季：阿部顕嵐
無陀野無人：立花裕大
皇后崎迅：高橋怜也
矢颪碇：草地稜之
遊摺部従児：廣野凌大
屏風ヶ浦帆稀：綿谷優奈
手術岾ロクロ：灰塚宗史
漣水鶏：山崎紫生
花魁坂京夜：田口涼
一ノ瀬剛志：竹村晋太朗
芽衣（Wキャスト）：岡田六花、岩本佳子
桃宮唾切：北村諒
桃草蓬：石川萌香
桃部真中：船木政秀
桃屋五月雨：松田賢二
ほか
※山崎紫生の崎はたつさきが正式表記。