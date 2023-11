SUPER BEAVER「“岐路”で背中を押すきっかけになったら」新曲『決心』配信リリース

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。11月3日(金)の放送では、同日配信リリースの新曲「決心」について、リスナーのメッセージを紹介し楽曲の思いを伝えました。受験生リスナーの感想と、それに対するコメントを紹介します。渋谷龍太(Vo.):本日は、我々、SUPER BEAVERの新曲「決心」の配信リリース日でございます! 嬉しいですね~! 前回(10月20日放送分で)初フルオンエアしましたけど、レコーディングは結構前で。しかもこの曲は、ライブでもやってるじゃない? だから、ようやく感がありますね。しっかりと、イヤホンでもスピーカーでも届けられると思うと、とても嬉しい気持ちでございます。SUPER BEAVER:ありがとうございます!渋谷:配信だと……私も、全然CD派の人間だったからさ。そういうアプリでは、歌詞がパって見られるんだね。携帯1つで歌詞も見ることができるし、音楽も聴けるし。昔とは音楽の聴き方も変わってきたな、って思いますね。今夜は、そんな「決心」を聴いた感想がたくさん届いています!【「決心」聴きました! 私は大学受験を控えている高校3年生なのですが、決心のフレーズひとつひとつが全て心に刺さり自然と涙が出てきました。「あなたのこれからを 決めるのは誰かじゃない」、「頑張れを背負ったあなたは 真っ直ぐ前を信じて良いのさ」。受験は人生の山場でつらい時期ですが、この歌を聞くとビーバーに「頑張れ!」と背中を押されている気がして、どんな困難があったとしても頑張ろうと思えます! SUPER BEAVERは私の人生の支えです!! これからもずーっと応援しています!】(17歳)藤原“35才”広明(Dr.):嬉しいね~!柳沢亮太(Gt.):嬉しい!渋谷:『受験は人生の山場です』って17歳の女の子が言ってるんだけど、今35、6(歳)の我々が振り返っても結構山場なんだよね。本当に大変だよね。上杉研太(Ba.):そうだよね。柳沢:山場だし、岐路だよね。初めて出会う岐路というか、その先がどうなっていくかわかんないけど、間違いなく一旦どちらかに舵を切るわけだから。そういう頑張っている今に届いていることが嬉しいなと思っております!藤原:頑張ってほしいね~!渋谷:中学受験する子もいるし、高校も大学もいると思うけど……それぞれ柳沢さんが言ったみたいに岐路だと思うんで。1曲1曲が、その背中を押すきっかけになったら嬉しいなと思っております!【「決心」聴きました! CMバージョンでは、前に前にというパワーを感じてました。今回フルで聴いてみたら、「頑張ってること知ってるよ」って言ってくれてる気がしてなんだか嬉しかったし、前に進めないときにも助けられるような曲だなと思いました。私は大学受験をします。模試の結果とかで落ち込むことも、「なんでこれ間違ったんだ」と思うこともあります。そういうときはライブ映像を見たり、制服の下にビーバーのTシャツを着たりしてパワーをもらってます。たくさん支えてくれてありがとうございます。これからもズブズブの関係でよろしくお願いします!】(17歳)SUPER BEAVER:うんうん! ズブズブで行こうぜ~!渋谷:さっき、それこそ「受験」って言ったけど、この曲は『inゼリー』のCMソングになっているということで。受験生を結構フィーチャーしていたこともあったりするから、いろんなことがこういうふうに繋がって届いているんだなと思うと嬉しいですね!上杉:嬉しいね!渋谷:しかもCMに出ているのは、我々SUPER BEAVERと将棋の羽生善治さんですよ。全く共通点もなければ接点もなかったわけだけど、ひたむきに挑む姿勢であったり……それこそ受験生と羽生さんと我々SUPER BEAVERの姿勢で、どこかリンクすることがあると思うからこそのキャスティングだと思うので……!柳沢:めちゃくちゃありがたい!SUPER BEAVER:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/