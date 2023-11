櫻坂46、YOASOBI、セカオワ、藤井風…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（11月4日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。11月4日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(11月4日(土)付)を発表しました。初登場! 同曲は菅野美穂さん主演ドラマ「ゆりあ先生の赤い糸」(テレビ朝日系)の主題歌です。初登場! 2024年2月には、冬の東名阪ワンマンツアーの開催が決定しています。初登場! 同曲は、Netflixコメディシリーズ「トークサバイバー!〜トークが面白いと生き残れるドラマ〜」シーズン2の主題歌です。先週の12位から5ランクアップ↑ 11月25日(土)、26日(日)には、デビュー3周年をお祝いする記念ライブ「3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」が開催されます。先週の3位から3ランクダウン↓ YOASOBIは、本日6日(月)と7日(火)に東京ドームで開催されるCOLDPLAY(コールドプレイ)来日公演「MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR」のスペシャルゲストとして出演します。先週の9位から4ランクアップ↑ メンバー全員が社会人の8人組バンド。明日7日(火)には、自身のYouTubeチャンネルにてメンバー全員で生配信をおこなうとのことです。先週と変わらず第4位。9月から始まったライブツアー『ZEPP TOUR 2023「Terminal」』ですが、残すは11月7日(火)と13日(月)のZepp Haneda公演のみとなっています。ランキング圏外から再登場↑ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のハロウィンイベント「ゾンビ・デ・ダンス」のテーマソングです(※イベントは11月5日(日)に終了しました)。先週の6位から4ランクアップ↑ 11月3日(金・祝)に新作EP『花 EP』が、事前告知ナシのサプライズリリースという形で配信がスタート! こちらには、オリジナルバージョンのほか、ピアノ弾き語りによる「花(Ballad)」、インストゥルメンタル、レコーディングに入る前のデモトラックの計4曲が収録されています。そして、今週の第1位は……?3週連続で第1位! INI自身2度目となるアリーナツアー「2023 INI 2ND ARENA LIVE TOUR[READY TO POP!]」が、11月4日(土)から東京・有明アリーナでスタートしました!――番組ではほかにも、ゲストパートに有華さんが登場。10月25日(水)にリリースされたメジャーファーストフルアルバム『messy bag』のお話などを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/