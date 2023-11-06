Vaundyが12月27、28、29日に大阪・インテックス大阪で行われるライブイベント「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2023」に出演する。
「RADIO CRAZY」はFM802が主催する年末恒例のライブイベント。Vaundyは28日公演に登場する。また11月15日にリリースされるVaundyの2ndアルバム「replica」より「常熱」がFM802で先行オンエアされることが決定。初オンエアは11月9日放送の「on-air with TACTY IN THE MORNING」内、7:00台に行われる。
FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2023
2023年12月27日（水）大阪府 インテックス大阪
＜出演者＞
キタニタツヤ / Creepy Nuts / Kroi / THE ORAL CIGARETTES / SUPER BEAVER / DISH// / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / にしな / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / yama / ユニコーン / ヨルシカ / 緑黄色社会 / WurtS / and more
2023年12月28日（木）大阪府 インテックス大阪
＜出演者＞
アイナ・ジ・エンド / [Alexandros] / 神はサイコロを振らない / クリープハイプ / Cody・Lee(李) / 帝国喫茶 / This is LAST / Tele / NEE / ねぐせ。 / Vaundy / PEOPLE 1 / フジファブリック / flumpool / フレデリック / ヤバイTシャツ屋さん / UNISON SQUARE GARDEN / Lucky Kilimanjaro / 凛として時雨 / LUNA SEA / and more
2023年12月29日（金）大阪府 インテックス大阪
＜出演者＞
indigo la End / ELLEGARDEN / OKAMOTO'S / KANA-BOON / go!go!vanillas / Saucy Dog / THE SPELLBOUND（BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary SET） / THE BAWDIES / SHISHAMO / ストレイテナー / sumika / w.o.d. / Chilli Beans. / ハンブレッダーズ / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / BLUE ENCOUNT / HEY-SMITH / and more
FM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」
2023年11月9日（木）6:00～11:00